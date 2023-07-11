Engelli vatandaşların günlük yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmeleri için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde yaşayan bedensel engelli Gülfidan Çayırharman’a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesine bağlı Danişmentler Mahallesi’nde ikamet eden engelli vatandaş Gülfidan Çayırharman’a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı adına Gülfidan Çayırharman’ı evinde ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Gökhan Demir, Çayırharman’a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Akülü tekerlekli sandalyeyi teslim alan Çayırharman, Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.