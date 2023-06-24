Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ile İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinleri, organize edilen ‘Yaza Merhaba Pikniği’ ile keyifli bir gün geçirdi.

Kentteki tüm dezavantajlı guruplara yönelik sosyal projeler geliştiren Nilüfer Belediyesi, kente kazandırdığı huzurevlerinde yaşlılar için sosyalleşip mutlu olabilecekleri bir yaşam alanı oluşturmakla kalmayıp, çeşitli sosyal etkinliklerle huzurevi sakinlerinin yaşamına renk katıyor. Bu etkinliklerden biri de ‘Yaza Merhaba Pikniği’ oldu.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Bürosu tarafından Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenen pikniğe, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ile İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinleri katıldı. Oldukça keyifli geçen etkinlikte huzurevi sakinlerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de yalnız bırakmadı. Ormanın doğal ve keyifli ortamında çeşitli ikramlarla ağırlanan huzurevi sakinleri, Nilüfer Roman Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde eğlenmeyi de ihmal etmedi.

Yaşlıların kimi zaman şarkı söyleyip dans ettiği, kimi zaman da tombala çekilişi yaparak ya da voleybol oynayarak vakit geçirdiği piknikte, yaşlıların keyfine diyecek yoktu.