Bursa’da güle oynaya hastaneye yatırdığı kız kardeşinin ölüm haberini alan abla yıkıldı. Aile, hastanenin ihmali olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ablası Gökçe Üneşi ve kızıyla birlikte yaşayan 27 yaşındaki Fatma Işık, halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine gitti. Yapılan incelemelerde bir Işık’ın kanında enfeksiyon tespit edilirken, böbreklerinin de yetersiz olduğu tespit edildi. İlaç tedavisine başlayan Işık, yeniden rahatsızlanınca tedavisinin Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde yapılması için sevk edildi. Yaklaşık bir hafta hastanede tedavi altında olan Işık, yoğun bakımda yer olmadığı için 20 Ekim tarihinde Özel Medicabil Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Işık, 2 gün sonra ise hayatını kaybetti.

Aker ailesi, özel hastane hakkında suç duyurusunda bulunurken, cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Yozgat’ta toprağa verildi.

"Güle oynaya gittiği hastaneden kardeşimin ölüm haberini aldık"

Kardeşinin başka hastalığının olmadığını ifade eden ablası Gökçe Üneşi ise, “Kardeşim Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda yer olmadığı için kırmızı alanda tedavi gördü. Özel Medicabil Hastanesi’nin yoğun bakımında yer olduğu söylendiğinde, kardeşimin bilinci açık, güle oynaya, konuşarak gittik. Tedaviye alındı. Bir gün sonra geldiğimizde doktorlar kardeşimi entübe ettiğini söyledi. Çok şaşırdık. Diyalize de bağlanacağı söylendi. Biz hastamızı gördüğümüzde ise şok olduk. Hemen sevkini istedik. Devlet kurumuna sevki için gereken girişimleri yaptık. Çünkü biz hastamızı bu şekilde getirmemiştik. 184’ü arayarak da şikâyette bulunduk. Biz de eve geldik. Akşamına bizi aradılar, kalbinin durduğunu ve tekrar çalıştığı söylendi. Ama vefat ettiği söylendi” diye konuştu.

Gözü yaşlı abla, gereken şikayetleri yaptıklarını ve kardeşinin ölümüyle kimler sorumlusuyla hesap vereceğini söyledi.