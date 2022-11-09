Medya Trend Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Medya Trend Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 84. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyleyen Mustafa Gül,

“Atatürk, sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur.

10 Kasım’lar, sadece yas günü değil, O’nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günler olmalıdır.

Mustafa Kemal’i anlamak, yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmak, milli kültürümüze sahip çıkarak yeniden büyük bir medeniyet tesisi için çalışmak demektir.

Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, kısa yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk’ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve dua İle anıyorum” diye konuştu.