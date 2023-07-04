Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya genelinde başlatmış olduğu çalışmalarla trafiği rahatlatacak, ulaşımda yeni alternatif yollarla ulaşım ağında sorunsun bir şehir oluşturma noktasında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Malatya’da trafiği rahatlatacak yeni yolların açılması noktasında Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor. Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi sınırlarında yeni açılan Güldal Akşit Bulvarında da alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile üst yapı çalışmalarına geçildi. Mahallerinde çok güzel hizmetlere imza atıldığını belirten Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ederek, “Güldal Akşit Bulvarındaki altyapı çalışmaları tamamlandı an itibariyle üst yapı çalışmalarında ise son aşamaya gelindi. Mahallemize çok güzel çalışmalar yapılmakta” dedi.

Orduzu Mahallesine ayrıca 5 bin kişilik spor salonu, gençler için sentetik çim saha ve okulların da yapıldığına dikkat çeken Ekin, yine Arslantepe Höyüğü’nün de UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesine girmesinden sonra karşılama merkezi yapıldığını belirtti. Orduzu Mahallesi’nin tarihinin en büyük hizmetlerini aldığını ifade eden Ekin, “Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Malatya’yı tek arterli bir trafik aksından çıkarıyoruz"

Malatya’da ulaşım noktasında yeni açılan Güldal Akşit Bulvarı’nın önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir’de bulvarın bölgenin önemli bir ulaşım merkezi konumuna geldiğini söyledi. Güzergahlarında 5 bin kişilik kapalı spor salonu, MEGSAŞ Ekmek Fabrikası, Fuar Merkezi, Hayvanat Bahçesi, Tabiat Parkı ve Orduzu Mesire alanının bulunduğunu belirten Demir, “Ayrıca bu bölgemizde TOKİ tarafından deprem konutları yapılmakta. Güldal Akşit Bulvarı bu bölgemizde önemli bir ulaşım merkezi konumuna gelmiş oluyor. Çalışmalarımız kapsamında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırımlarımız, yürüyüş ve bisiklet yolları, aydınlatma çalışmaları tamamlandı” şeklinde konuştu.

Gelincik tepe bölgesinden Çınar Park’a kadar olan bölümde asfalt çalışmalarını tamamladıklarını da kaydeden Demir, “Başkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi Malatya’yı tek arterli bir merkezden çıkararak alternatifi olan çok arterli bir ulaşım altyapısına kavuşturuyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımız konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat imkanına kavuşmuş olacaklar” diye konuştu.