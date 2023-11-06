Gülcü ailesinin biricik kızları Sümeyra ile Altınkaynak ailesinin oğulları Fırat, Oltu’da yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdiler.

Oltu eski AK Parti İlçe Başkanı Eftal Gülcü’nün üniversite personeli kızı Sümeyra ile Doktor Ferit Altınkaynak’ın oğlu Atatürk Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fırat Altınkaynak, Oltu Efkan Ala düğün salonunda yapılan muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Müzisyen Osman Korkmaz’ın birbirinden güzel halay şarkıları ile doyasıya eğlenen mutlu çift düğün pastasını keserek bir birlerine ikram ettiler. Düğüne katılan erkek misafirler davul zurna eşliğinde yöresel halay çekti. Düğüne AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, EKO Avrasya Başkanı Hikmet Eren, EKO Avrasya Başkan Yardımcısı Kemal Korkmaz, Keçiören Belediye Başkanı Yardımcısı Gürsel Yeşilyurt, Mali Müşavir Nazım Koşar, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Mükremin Uzun, MHP Oltu ilçe Başkanı Sedat Sağlam’ın yanı sıra Oltulu ve Oltu dışından bir çok misafir katıldı.