Trabzon’da Beşirli sahilindeki Gülcemal dolgu alanının son durumunu ve bundan sonra atılacak adımları AK Parti Trabzon milletvekilleriyle istişare eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hazırlanan konsept projelerin ilgili meslek odaları ve üniversiteler ile paylaşılacağını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Beşirli sahilinde yapımı süren Gülcemal dolgu alanıyla ilgili süreci, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile masaya yatırdı. Projenin şu ana kadar tamamlanan aşamaları ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısında, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından 3 ayrı firmaya hazırlatılan konsept projeler, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı tarafından ayrıntılı şekilde milletvekillerine anlatıldı.

Hazırlanan konsept projelerin ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile paylaşılacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Hazırlanan 3 konsept projeden sadece birine bağlı kalmayacağız. Bütün projelerden seçki yaparak, o alanı en verimli ve şehrimize en faydalı olacak şekilde planlamak istiyoruz. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası gibi ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın yanı sıra üniversitelerimizden görüş alacağız. ’Yaptık oldu’ mantığıyla değil, şehrin ortak aklını yansıtan bir anlayışla bu çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.

Milletvekilleriyle projenin yapım ve işletim modeli üzerine de istişarelerde bulunduklarını belirten Başkan Genç, "Henüz o aşamaya gelinmemiş olsa da, bu yatırımın kamu ya da özel sektör finansmanıyla yapılıp yapılmaması gerektiğini ve işletmesinin nasıl yürütülebileceğini de konuştuk. Bu aşamada rakam vermek doğru olmaz ama bu işin gerçekten büyük bir maliyeti var. Bu konuda öncelikle ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla görüşülmesini kararlaştırdık" diye konuştu.

Gülcemal dolgu alanındaki birinci etabın tahkimatının tamamlandığını, ikinci etaptaki tahkimat çalışmalarının ise beklediklerinden daha hızlı ilerlediğini açıklayan Başkan Genç şunları söyledi:

"Tahkimat çalışmalarının 1,5 yıl içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Eş zamanlı olarak, 2 ay içinde dolgu alanımızı hafriyat alanı görüntüsünden çıkaracak düzleme çalışmalarına başlayacağız. Alandaki yığınlar ortadan kaldırılacak ve mevcut sahil yolu seviyesine eşitlenecek. Böylece yoldan bakıldığında deniz görülebilecek. Tahkimat çalışmalarımız tamamlandığında dolgu alanımız düz bir şekilde kullanıma hazır hale gelecek. Ayrıca, birinci etap çalışmalarına kaynak temini ile birlikte en erken sürede başlayacağız. Yani ikinci etap tahkimatı bitmeden birinci etapta imalat çalışmalarını başlatmayı hedefliyoruz. Burada otopark, eğlence ve spor alanları, temalı parklar, yeme içme mekanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, su sporları merkezleri, plaj ve iskeleler gibi pek çok donatıya yer vermeyi amaçlıyoruz. Henüz netleştirmedik. Bu alanları ortak akılla belirleyeceğiz. Şehrimize dünyanın gelişmiş şehirlerindeki gibi güzel ve örnek bir yaşam alanı kazandırmak istiyoruz.”