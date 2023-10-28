Isparta Belediyesi bünyesindeki Gülaryum biriminde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan ürünler Mimar Sinan Camii önündeki alanda sergilendi. Sergiyi ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gülaryum biriminin Cumhuriyetin 100. yılına özel çok güzel ürünler hazırladıklarını söyledi.

Isparta Belediyesi bünyesindeki Gülaryum birimi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla özel bir sergi hazırladı. Gülaryum birimindeki kadınlar Cumhuriyetin 100.yılına özel Atatürk rozetlerinden filografi sanatıyla yapılan tablolara kadar birçok ürüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi, imzası ve Türk Bayrağı işledi. Bu el emeği ürünler Mimar Sinan Camii önündeki alanda açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gülaryum biriminin sergisini ziyaret etti, el emeği ürünleri inceledi, çocuklara Atatürk rozeti hediye etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan ürünlerin sergilendiğini belirterek, el emeği ürünleri çok beğendiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Dikkat çeken, farkındalığı ortaya koyan, Cumhuriyetimiz ve Atatürk’ümüze yakışan çalışmalar yapmışlar. Bu çalışmalardan dolayı çok mutlu oldum. İnşallah Rabbim nice 100 yıllarda geleceğimizdeki çocuklarımıza bağımsızlığımızı, Cumhuriyetimizi kutlamayı nasip etsin. Bize de rabbimiz nice yıllarda Cumhuriyet Bayramımızı kutlamayı nasip etsin. Tüm arkadaşlarımıza bu çalışmalardan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, kutluyorum” dedi.

Sergi ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çocuklarla sohbet ederek onlara Atatürk rozeti hediye etti.