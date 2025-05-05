Her yıl Mayıs ayının ilk Pazar günü kutlanan Hıdrellez kutlamaları Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesinde köylü kadınlar tarafından oluşturulan Atölye Naturel Sentez tarafından ve Menteşe Belediyesi’nin destekleri ile yapıldı.

Geceden dilenen dileklerle başlayan Hıdırellez kutlamaları, sabah başlayan eğlencelerle ve Hıdırellez ateşi üzerinden atlamalarla devam etti. Geleneksel inançlar çerçevesinde oluşan ve kara parçasını temsil eden Hıdır ile su parçasını temsil eden İlyas’ın su kenarında buluşmasını ve bereketi sembolize eden Hıdırellez bayramı, bu yıl Gülağzı mahallesinde ilk defa kutlandı.

Başta Gülağzı Mahallesi olmak üzere civar mahallelerden ve Menteşe ilçe merkezinden çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen kutlamada, yerel ürünler paylaşıldı, gençler oyunlar oynadı, dilek ağacına dilek çaputları bağladı ve yakılan Hıdırellez ateşi üzerinden atladı.

Kutlamalar hakkında açıklama yapan Vildan Değirmenci, emekli olup Muğla’ya taşındıktan sonra sosyal faydası olacak etkinlikler için kolları sıvadıklarını ifade ederek, "Atölye Natural Sentez Gülağzı’nda yer alan eski bir köy okulunu, yerel yönetimlerle görüşerek tahsis işlemlerinin tamamlanması sonucu mamur hale getirdi ve bu çatı altında bir araya gelmeyi başaran bir topluluk.

2019 yılından buyana Gülağzı halkı ve bu çatı altında dayanışmayı, üretmeyi, sosyalleşmeyi amaç edinmiş diğer katılımcılarla ilerlemektedir. Sosyal etkinlikler, buluşmalar, eğitimler, imza günleri gibi ortamlar oluşturan bir topluluk olmak dışında hobilerin veya yerel gıda ürünlerinin nasıl profesyonel bir sürece dönüşebileceğine de aracı olmak hedefindedir. 2022 yılında ‘Gülağzı Köy Yaşam Merkezi’ şeklinde tüzel kişilik kazanmıştır. Hedeflerimiz arasında bir ikinci el satış ve takas pazarı oluşturmak var" dedi.