Ressam Gül Öztürkmen Demir, yağlı boya ve akrilik tekniklerle yaptığı, Barak kadınları ve Barak kültürünü konu alan çalışmalarından oluşan “Baraklar” temalı resim sergisini, 6 Aralık 2024’te SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

Gül Öztürkmen Demir’İn 36 eserinin yer alacağı “Baraklar” temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

Gazi Üniversitesi Resim Bölümü Mustafa Ayaz atölyesi mezunu. Gaziantep’te 1985-2007 yılları arasında farklı okullarda resim öğretmeni olarak görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli sergilere, çalıştaylara katılan sanatçı, çalışmalarını Gaziantep ve Milas Güllük’teki atölyelerinde sürdürüyor.

Yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarında eserleri bulunan sanatçının, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi’nde “Açlık” konulu resmi sergileniyor.

Çalışmalarında çok sevdiği hocası Mustafa Ayaz’ dan etkilenerek kadın figürlerini daha çok kullanan sanatçı, yeni heyecan, yeni duygusal yaklaşımlar ve gözlemleri resimlerinin her zaman kaynağı olarak değerlendiriyor.

Sergileyeceği eserlerinde Barak kadınlarını ve Barak kültürünü konu alan sanatçı, evlilik yoluyla Karkamış nüfusuna geçince Barak kadınlarının yaşam döngüsündeki duruşlarından etkilendiğini söylüyor.

Sanatçı, Barak kadınlarının erkeğiyle çalışan, karar veren, yaşadığı bozkırın tozlu topraklarına inat rengarenk giyinen, dövmeleri, renkli tozaklı başlıkları, Barak ağzı türküleri, manileri, düğün törenleri, gelenek görenekleriyle zengin bir kültüre ait olduklarına dikkat çekiyor.