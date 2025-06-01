Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında Isparta Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Atletizm İl Temsilciliği tarafından gül maratonu, halk koşusu ve gül bisiklet yarışı düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyalarını takdim eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, festivalin farklı etkinliklerle anlam kazandığını söyledi.

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Isparta Gül Festivali etkinlikleri kapsamında 6 kategoride düzenlenen gül maratonu, Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı yolundaki gülyağı fabrikası önünden başladı. Sporcular 25 kilometrelik parkurda Gölcük Tabiat Parkı, Andık Deresi Mesirelik Alanı, Kirazlıdere istikametinden Demirköprü’den geçerek 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndaki bitişe ulaştılar. Gül halk koşusu ise Andık Deresi Bezirgân Şelalesi Mesirelik Alanı’ndan başladı. 6 kategoride düzenlenen yarışmada sporcular 5 kilometrelik parkurda Kirazlıdere, Demirköprü istikametinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na kadar koştular.

Şehir dışından birçok sporcu katılım sağladı

Uluslararası Gül Festivali kapsamında bu yıl ulusal bisiklet yarışı düzenlendi. Isparta ve şehir dışından gelen birçok sporcunun katıldığı yarış Güneykent Beldesi’nden başladı. Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu, Musa Macit ve Özler Erdoğan ile Güneykent Belediye Başkanı İsmail Hakan Türen, sporcularla bir araya geldi, yarışı hep birlikte başlattı. Yarış öncesinde konuşan Güneykent Belediye Başkanı İsmail Hakan Türen sporculara başarılar diledi. Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, festivalin etkinliklerle daha da anlam kazandığını belirterek, bisiklet yarışına katılan sporculara başarılar diledi.

65 kilometrelik parkur kuruldu

Konuşmaların ardından sporcular startın verilmesiyle 65 kilometrelik parkur için yola çıktı. Bisikletçiler Güneykent’in gül bahçelerinin arasından Gönen, Atabey, Harmanören köyü ve Büyükgökçeli köyü istikametini takip ederek şehir merkezine ulaştı. Yarış koşuda olduğu gibi 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda son buldu. Bitiş noktasına ulaşan sporcular etkinliğin çok güzel olduğunu belirtti.

Şükrü Başdeğirmen: "Bu güzelliği ve bu coşkuyu bizlere yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum"

Gül maratonu, halk koşusu ve bisiklet yarışının son bulmasının ardından dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesinde yurtiçi ve yurtdışından gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, gül maratonunda genel klasman kategorisinde büyük kadınlar ile bisiklet yarışında elit kadın kategorisinde dereceye girenlere ödül ve madalyalarını takdim etti. Sporcuları tebrik eden Başkan Başdeğirmen, festivalin katılımcılarla anlam kazandığını ifade ederek, "Bu güzelliği ve bu coşkuyu bizlere yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Festivalimize çok güzel etkinliklerle devam ediyoruz. Yurtdışından gelen ekiplerimiz Isparta’mız ve ilçelerimizde gösteriler yapıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkelerine hemşehrilerim adına selamlarımızı gönderiyorum" dedi. Dereceye giren sporcular da etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.