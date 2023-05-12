Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlana Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Abdulhamit Gül, “En güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Durmak yok, yola devam diyeceğiz. Bu kararlılığı hep beraber sürdüreceğiz. Kıyamete kadar bizi bizden kimse ayıramayacak. Birliğimizi koruyacağız” dedi.

Mevlana Mahallesi’nde düzenlenen programa, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kıyamete kadar bizi bizden kimse ayıramayacak”

Programda konuşan Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, “14 Mayıs’ta Mevlana’dan bir zafer daha geliyor. Yeni bir destan yazmaya hazır mıyız, Yeniden Recep Tayyip Erdoğan’la yeni bir zafer yazmaya hazır mıyız, Yeniden milletin partisini, birliğin partisi, AK Parti’yle yola devam demeye hazır mıyız. Allah, sizden razı olsun. Türkiye’nin birliğinin, kardeşliğinin, beraberliğinin sembolü AK Parti’nin insanları, Mevlana’nın yiğit insanları, 14 Mayıs’ta inşallah en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Durmak yok, yola devam diyeceğiz. Bugün Türkiye’de yollar yapan, köprüler yapan ama daha önemlisi milletimiz arasında gönül köprüsü kuran Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ile yol yürüdünüz. Başından beri destek oldunuz. Mevlana, bizim gururumuzdur. Her zaman sizin yanınızdayız. Her zaman yanınızda olacağız. Eski Türkiye’de insanları dilinden, inancından, kimliğinden, kıyafetinden dolayı öteki, makbul vatandaş değil, diyen bir anlayış vardı. Bu ülkenin faili meçhuller olduğu, Beyaz Toroslar olduğu bu ülkede, kardeşi kardeşe öldürdüler. Nice haksızlıklar yaptılar. Ana diliyle ninni dinleyen bir çocuk, büyüdüğünde annesi ona kendi diliyle Kürtçe “Nasılsın evladım.” diyemedi. Cezaevinde, mahkemede resmi dairede bunların hepsine son verdik. Hepsini sona erdirdik. Biz ne olursa olsun ana diliyle konuşacak, türküsünü, şarkısını dinleyecek kişinin ana diliyle şarkısını dinlemesi, türküsünü dinlemesi, ana sütü kadar helaldir, dedik. Türkiye’de, başörtülü diye bir dayak attılar. Ama AK Parti’yle beraber bütün bu yasaklara son verdik. 85 milyon bu vatan evladı, bu ülkenin gerçek sahibidir. Birinci sınıf vatandaş, ikinci sınıf vatandaş yoktur. Bu ülkede doğan herkes, birinci sınıf vatandaştır, dedik. Bu ülkenin tapusu herkesin elindedir, dedik. Ve inşallah bu kararlılığı hep beraber sürdüreceğiz. Kıyamete kadar bizi bizden kimse ayıramayacak. Birliğimizi koruyacağız” dedi.

“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Adıgüzel Mevlana. Mevlana’nın annelerinin merhameti, babalarının cesareti, gençlerimizin heyecanı, AK Parti’dir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, diye yola çıktık. Önce insan, dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dedik. Hiç kimseyi hiç kimseden ayrıt etmeyeceğiz, dedik. Çünkü Türk’ü Türk’ten, Alevi’yi Sünni’den, genci yaşlıdan, engelliyi engelsizden ayrıt etmeyeceğiz, dedik. Rabbim, Ademoğlu diye yaratmış. Adem oğlu, birinci sınıf vatandaş olacak, dedik. Bu şehirde hiçbir mahalleyi şu mahalleden ayırt etmeyeceğiz, dedik. İbrahimli’de ne varsa Mevlana’da da o olacak, dedik. Siz, her şeyin en güzeline layıksınız. Sizden tek istediğimiz, Abdülhamit Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanımız balkona çıktığında, “Cumhurbaşkanım, Ben geldim. Mevlana’nın zaferiyle geldim” dedirtmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Birlikte başardık, birlikte başaracağız”

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Mevlana Mahallesi, her zaman arkanızda dimdik durdu. Ama bu dik duruşun karşılığında da dimdik duran bir liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ımızın, bu memleketimize yaptıklarımıza sahip çıkmak adına 14 Mayıs’ta Mevlana farkını ortaya koyacak. 21 sene önce yola çıktığımızda neredeydik, bugün nerelerdeyiz. Amacımız, daha ileriye koşabilmek. Bundan 1 ay sonra Türkiye’nin en modern hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi sizlerin hizmetine giriyor. Bu hastanenin yapılması bir başına bizim işimiz değil. Başımızda Adalet Bakanımızla birlikte Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın vermiş olduğu desteklerle bu hizmetler size geliyor. Seçime 2 gün kaldı. Çok değişik spekülasyonlar ortada dolaşıyor. Biz bunların hepsini bir tarafa bırakıyoruz. Söz uçar gider iş kalır. Biz, AK Parti olarak şimdiye kadar milletimize ne söz verdiysek, yerine getirdik. Bu, bizim en önemli şiarımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu direktif, yapamayacağınız işi hiçbir zaman söz vermeyin. Biz de sizlerin karşısına ne zaman çıktıysak, ne söz verdiysek, yerine getirdik. Bugün, Mevlana Mahallesi’nin hizmetleriyle ilgili yerel yönetimlerde en hassas şekilde çalışıyoruz, en nitelikli hizmetleri sizlere getirmeye gayret gösteriyoruz. Bu hizmetlerin devamı noktasında bizim Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekili seçiminde sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Birlikte başardık, birlikte başaracağız” diye konuştu.