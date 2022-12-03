VAN (İHA) – Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan evin anahtarını ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ ziyaret ettiği Gül ailesine teslim etti.

VAN (İHA) – Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan evin anahtarını ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ ziyaret ettiği Gül ailesine teslim etti.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla ziyaret ettiği aileye hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan evin anahtarını teslim etti. Şemsibey Mahallesi’ne geçen Başkan Akman, engelli olan Ramazan Gül ile kendisiyle aynı durumu paylaşan 15 yaşındaki oğlu Mahsun Gül’ü evlerinde ziyaret etti. Engelli olan baba ve oğlu ile bir süre sohbet eden Başkan Akman, yıllardır kirada olan Gül ailesine, bir müddet önce bir araya getirdiği bazı hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan evin anahtarını teslim etti.

Engellilerin sorunlarının kendi sorunları olduğunu söyleyen Başkan Akman, “Belediye olarak imkanlarımız dahilinde kendilerine yardımcı oluyoruz. Zaman zaman da ilçede yaşayan işadamlarımız ve hayırseverlerimize öncülük ederek vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de bazı hayırseverlerimiz bu çağrımız üzerine Gül ailesini kiradan kurtaran ve içinde rahat edebilecekleri çok güzel bir ev yapmışlar. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Engelli eşi ve oğlu ile birlikte yıllardır kirada kalan Erdemcan Gül ise destek olan herkese teşekkür etti.