Emekli Resim Öğretmeni Ali Şentürk ve öğrencileri tarafından yapılan ve Guinnes Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdıran ‘Rekor Ebru’ adlı çalışma, başkentte ilk defa görücüye çıkıyor.

Emekli Resim Öğretmeni Ali Şentürk ve öğrencileri tarafından yapılan ve Guinnes Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdıran ‘Rekor Ebru’ adlı çalışma, başkentte ilk defa görücüye çıkıyor.

Hayata gözlerini 1952 yılında açan Ali Şentürk, ilk ve ortaokul ve lise eğitimini Artvin’de tamamladıktan sonra 1978 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Grafik Bölümünü tamamladı. Uzun yılar boyunca öğretmenlik yapan Ali Şentürk, Geleneksel Türk Sanatlarından birisi olan Ebru sanatı alanında uzun yıllar boyunca çalışmalar yaptı. Şentürk ve 100 öğrencisi, daha önce 12 metre uzunluğunda olan en büyük ebru sanatı rekorunu yaptıkları yaklaşık 31 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğindeki çalışmayla kırarak, 28 Mayıs 2012 tarihinde yeni rekorun sahibi oldular. Ankara’da çalışmalarının yer aldığı bir sergi açan Şentürk, 2012 yılında yaptığı ve Guinnes Rekorlar Kitabı’na giren ‘Rekor Ebru’ adlı çalışmasını ilk defa başkentli vatandaşların görücüsüne çıkardı.

“100 öğrencimle beraber 1 hafta içerisinde yaptık”

Emekli Resim Öğretmeni Ali Şentürk, Guinnes Rekorlar Kitabı’na giren Rekor Ebru adlı çalışmanın 3 ayda tamamlandığını belirterek, “30,75 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde olan bir malzemedir. 100 öğrencimle beraber 1 hafta içerisinde yaptık. Aynı zamanda Paris’te, Muğla’da ve Almanya’da sergilendi. Rekor denemesi öğrencilerimin sayesinde oldu. Onları devamlı Ebru çalıştırıyordum. ‘Hocam, bu rekoru kırabilir miyiz?’ dediler. Araştırdık, soruşturduk. En büyük rekor 12 metreydi. Öğrencilerime, ‘biz geçebilir miyiz?’ dedim. Yaklaşık 31 metre aldık” diye konuştu.

Şu ana kadar 4 tane rekor sahibi olduğunu söyleyen Şentürk, yeni rekor denemelerinin üzerinde çalıştığını da belirtti.