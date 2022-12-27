Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde ikamet eden vatandaşların EGO otobüsleri ile Ankara kent merkezine ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla ring seferleri başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde ikamet eden vatandaşların EGO otobüsleri ile Ankara kent merkezine ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla ring seferleri başlattı.

EGO Genel Müdürlüğü, Güdül ve Nallıhan’da ikamet eden vatandaşların EGO otobüsleri ile Ankara kent merkezine ulaşımlarının sağlanması için ring seferleri başlattı. Güdül ilçesine "615 Güdül-Ulus" hat numaralı araçlar "Güdül, Ayaş Yolu, İstanbul Yolu, Ulus" güzergahında, Nallıhan ilçesine ise "677 Nallıhan-Ankara" hat numaralı araçlar "Nallıhan, Çayırhan, Beypazarı, Ayaş, İstanbul Yolu, Ulus" güzergahında 29 Aralık 2022 Perşembe günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Araçların hareket saatleri ve güzergah bilgilerine ise EGO Cep’te uygulaması ve EGO Şehir İçi Ulaşım Web Bilgi Sistemi’nden erişim sağlanabilecek.