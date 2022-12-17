Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Neslihan Şimşek’e “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirerek, yeni görevinin kendisine ve Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Neslihan Şimşek’e “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirerek, yeni görevinin kendisine ve Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz günlerde İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Neslihan Şimşek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dekan Şimşek tarafından karşılanan ve bir süre sohbet eden Başkan Güder, yeni görevinin kendisine ve Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarı diledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Şimşek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi dilekleri için Başkan Güder’e teşekkür etti. Şimşek, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in bu anlamlı ziyareti beni çok onure etti, çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizin kuruluşundan beri görev almaktayım. Taşında toprağında her yerinde emeğim var. Bundan sonraki süreçte de fakültemizi daha ileri bir seviyeye getirme hedefim var. Hayallerim ve hedeflerim var. Yapacağım çok güzel şeyler var. Bu noktada rektörümüzün büyük desteği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Üniversitelerimiz ile istişare içerisindeyiz”

Güder de yaptığı konuşmada, “Bugün çok değerli dekanımızı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledik. İnönü Üniversite’ne büyük emekleri olan kıymetli hocamızın bu değerli göreve atanması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Rabbim hayırlı eylesin. Malatyalı hocamızın fakülte içerisinden gelmesi fakültemiz, hastalarımız ve öğrencilerimiz için büyük avantajdır. Dekan hocamızla birlikte fakültemiz inşallah daha güzel noktalara gelecek. Battalgazi Belediyesi olarak eğitimin yuvası olan Üniversiteler ile güçlü ilişkilere sahip durumdadır. Bizler hocalarımızla birlikte sürekli istişare içerisindeyiz. Bilgi tecrübeye muhtaçtır, tecrübe ise bilgiye. İkisi bir arada olunca güzel sonuçlar çıkar. Malatya’mızda bulunan iki üniversitemizin de bölgemizde olması bizim için büyük bir avantaj. Birlikte çok güzel işlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Değerli hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz, hayırlı olması temennisinde bulunuyoruz” dedi.