Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Muharrem ayı dolayısıyla Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Celal Abbas Karaduman’ı ziyaret etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Muharrem ayı dolayısıyla Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Celal Abbas Karaduman’ı ziyaret etti.

Güder, “Muharrem Ayı matem ayı olmakla beraber, Halk arasında paylaşmanın simgesi haline gelen Aşure günü, birlik ve beraberliği perçinlemektedir. Kaynayan kazanda farklılıkları ortaya çıkartarak ayrışmayı değil, birlik ve beraberlik içinde ortak bir tat yakalamayı hedeflemeliyiz” dedi.

“Ziyaret bizleri çok mutlu etti”

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Celal Abbas Karaduman, “İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı bizim için çok önemli. Son peygamber Hz. Muhammed’in torunu olan Hz. Hüseyin, Kerbela’da şehit edilmişti. Peygamberimizin bir saç telini görmek ve bir seccadesine dokunmak için nelerden vazgeçmeyiz ki? Bu böyle iken kendi kanından ve canından biri Hz.Hüseyin’in şehit edilmesi bizi birbirimizden ayırmamış, hatta birleştirmiştir. Şuandaki nüfus artış hızına baktığımız zaman inşallah 2070 yılında Müslüman aleminin nüfusu Hristiyan alemini geçecektir. Muharrem ayı hepimizin ayıdır ve bu ayda bizleri ziyaret eden kıymetli Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Müftümüze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Ekber Karaduman da, “Muharrem ayında bizleri mutlu eden bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Öncelikle teşekkür ediyor, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Birlik ve beraberlik çok önemli. Bir olmasak iri olmasak diri olmasak hakkı bilemeyiz. Hakkı bilmesek insan olamayız. İnsan olamazsak Allah-u tealanın kulu olamayız. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya mecburuz” ifadelerini kullandı.

“Muharrem ayı müstesna günlerdendir”

Tüm İslam dünyasının Hicri yılbaşını ve Muharrem ayını tebrik eden Başkan Güder, “İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan ve hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayına kavuşmanın manevi huzuru içerisindeyiz. Hicri takvimin başlangıcı olan Muharrem ayı, birlik, beraberlik, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma gibi toplumsal bağlarımızı ve bizleri birbirimize bağlayan müstesna günlerdendir. Bizi aynı sofrada gönül birliği halinde buluşturan Rabbime şükürler olsun. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in, ciğer paresi, ‘dünyanın iki çiçeği’, ‘cennet çocuklarının efendileri’ diye övdüğü Hz. Hüseyin’in tarihte karşılaştığı olay herkesi ciğerini dağlamıştır. Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beyt’ten 70’den fazla insanın şehit edilmesi Muharrem ayını bir mateme ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın. Muharrem Ayı matem ayı olmakla beraber, Halk arasında paylaşmanın simgesi haline gelen Aşure günü, birlik ve beraberliği perçinlemektedir. Ne zaman bizi birbirimize düşürseler, her zaman kaybeden biz olmuşuzdur. O yüzden birlik içerisinde olmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde olursak kazanan bizler oluruz. Şükürler olsun Malatya insanları birbirleriyle sorunsuz hep bir arada yaşayan, huzur ve barış kentidir. Başkanımızın da hoş görüsü ve tecrübesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bizlerde bu barışı korumak ve huzuru korumak adına hükümet ve yerel yönetimler olarak insanların arasını açmaya çalışan kişilere fırsat vermemek için canla başla mücadele ediyoruz. Bu birliğin daim olması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

“Matemi canı gönülden paylaşıyoruz”

Matemi canı gönülden paylaştıklarının altını çizen Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Muharrem ayı münasebetiyle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte Zeynel Abidin Vakfımızı ziyaret ettik. Muharrem ayı matem ayıdır ve bizlerde bu matemi paylaşmak için buradayız. Bu ay içerisinde yapılacak olan hayırları rabbim kabul eylesin. Bu ay yıldızlı bayrak altında Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı ümit ediyorum” diye konuştu.