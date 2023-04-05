Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede konteyner kentlerde eğitim gören anaokulu öğrencilerine doğum günü sürprizi yaptı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta yaşanan çifte depremin vurduğu illerin başında yer alan Malatya’da bir yandan depremin yaraları sarılırken biryandan da vatandaşların deprem psikolojisinden kurtulmaları adına çaba sarf ediliyor.

Battalgazi Belediyesi de deprem sonrası ilçedeki depremzedelerin yaralarını sarma adına tüm ekipleri ile sahada aralıksız çalışmaya devam ediyor. İlçede kurulan geçici konteynerlerde vatandaşlar barınmaya başlarken, kurulan konteyner okullarda da çocuklar eğitimlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman Güder, Teknokent Konteyner alanında kurulan anaokulunda eğitim gören minik öğrencilere sürpriz doğum günü düzenledi. Doğum günleri bugün olan öğrenciler için düzenlenen doğum gününe katılan Başkan Güder, öğrencilerle birlikte pasta keserek onların mutluluklarına ortak oldu.

Konteyner alanında okula giden minik öğrencilerin deprem travmasını atlatmaları adına bu tür etkinliklerin önemine değinen Başkan Osman Güder, “Çocuklar bizim her şeyimiz, depremde etkilenen çocuklarımızın deprem psikolojisinden kurtulmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün de doğum günü aynı güne gelen çocuklarımızın mutlu olmaları için birlikte pastamızı kestik, hediyelerimizi takdim ettik. Deprem sonrası yaklaşık 2 ay geride, bundan sonraki süreçte de çocukların psikolojilerinin düzelmesi adına çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.