Battalgazi Belediyesi, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Türkiye’nin aydınlık yarınları öğrencilere ‘Gençlerle Başbaşa’ projesi çerçevesinde eğitim seti hediye ediyor. Göztepe Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de katılarak gençlerle sohbet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için hayata geçirilen “Gençlerle Başbaşa” projesi çerçevesinde öğrencilere deneme setleri hediye ediliyor. Çözerken öğreten, yeni tarz, yeni nesil üst düzey mantık ve muhakeme sorularından oluşan ve içerisinde deneme testinin bulunduğu eğitim paketleri Göztepe Anadolu Lisesi öğrencilerine ve okulda misafir olan Şehit Candaş Kaplan Anadolu Lisesi öğrencilerine verildi. Düzenlenen program ile öğrencilere hediyeleri takdim edilirken, YKS deneme setlerini alan öğrenciler, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Gençler için çalışıyoruz”

Gençlerle sohbet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren birinci hedefimiz, gençliğe ve gençlere hizmet etmek. Çalışmalarımızı bunun üzerine bina ettik. Depremden önceki yaz 60 bin gencimizle bir araya geldik. Biz bu sayıyı daha da artırmayı planlarken 2023 yılında maalesef 6 Şubat depremlerini yaşadık. İyi bir eğitim sistemini uygulayabilmemiz için hepimizin buna destek olması lazım. Belediyeler olarak sizin gelip çalışabileceğiniz özellikle ders çalışma, kitap okuma noktasında eksiğinizi giderecek gençlik merkezlerimiz var. Kanalboyu’nda beş yıldızlı, her türlü konforun içerisinde olduğu kütüphanemiz var. Kütüphaneye destek olabilecek fiziki mekanlar var. O mekanları kullanan insanların çok farklı edinimler kazandığını görüyoruz. Oraya gittiğinizde çoğu şeyin değişmiş olduğunu göreceksiniz” dedi.

“Öğrencilerimize desteğimiz devam edecek”

Gençlere desteğin devam edeceğini ifade eden Başkan Güder, “Kültür Müdürlüğümüz’ün çalışmasıyla dijital kartlar getireceğiz. Özellikle dersaneye gidemeyen öğrencilerimize bu dijital karttan dağıtacağız. Girdiğinizde karşınıza hoca çıkacak ve dersleri size anlatacak. Anlamadığınız yerlerde hocalara soru sorma seçeneği ve online deneme sınavları olacak. İlk etapta bin öğrencimize bunları dağıtacağız. Sonrasında daha çok öğrencimize ulaşacağız. Biz ülkemizi her yönüyle donanımlı gençlere emanet etmek istiyoruz. Burada tüm hedef gençlerimizi geleceğe emin adımlarla, kendinden emin bir şekilde yetiştirmek. Aynı zamanda Gençlik Merkezleri kuruyoruz ve sizlerin istifadesine sunuyoruz. Her türlü spor, ders, sanatsal faaliyetlerin yapılacağı alanları ilçemize kazandırıyoruz. Sizlerin kendini geliştirmesi için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Kendinizi geliştirin ve teknolojide ön plana çıkmaya başlayan ülkemize daha iyi noktalara götürün” ifadelerini kullandı.