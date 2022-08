Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yüksek puanlar alarak ilk 10 bine giren başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Düzenlenen programda misafirlerini Battalgazi Belediyesi Konferans salonunda konuk eden Başkan Güder, öğrencilerle ve aileleriyle sohbet etti ve gelecek hayatlarına yön vermeleri adına öğrencilere tecrübelerini aktardı. Öğrencilerin yakaladıkları bu başarısını onlara hediyeler armağan ederek kutlayan Başkan Güder, Battalgazi’nin eğitim alanında her yıl daha da üst sıralara çıktığının altını çizerek, “Ülkemizi geleceğe en güzel şekilde taşıyacak olan sevgili gençlerimizi yakaladıkları başarıdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Güder’den sürpriz ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2022 YKS’de dereceye giren ve sağlık sorunları nedeniyle düzenlenen programa katılamayan Mustafa Devran Özbay’ı da evinde ziyaret etti. Programa katılamadığı için bir hayli üzülen, fakat Güder’in sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan Özbay, “Düzenlenen programa katılamadığım için çok üzülmüştüm. Fakat Battalgazi’nin değerli başkanı Osman Güder’in ziyareti bana çok büyük moral oldu. Kendisine minnettarım. Rabbim başarılı hizmetler etmeyi başkanımıza nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“Başkanımızın büyük gayretleri söz konusu”

Düzenlenen programdan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i teşekkürlerini ileten Battalgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Metin Yaltay, “Milli Eğitim camiasına büyük destekleri olan ve olmaya da devam eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder beyefendi, bugün ilçemizde dereceye giren öğrencilerimizi düzenlenen programla misafir ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendisine şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımız sizler için çok büyük gayretler sarf ediyor. Sizler için taşın altına elini değil, gövdesini koyuyor. Buda Milli Eğitim camiası olarak bizleri mutlu ediyor. Başarılı olan kıymetli öğrencilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Onların bu başarısına ortak olan kimler varsa, onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah hepiniz kendi meslekleriniz ile yetişip vatana millete faydalı bireyler olacaksınız” ifadelerini kullandı.

“Sizinle her zaman gurur duyuyorum”

Her yeni güne gençler için neler yapabiliriz düşüncesi ile başladıklarını aktaran Başkan Güder, “Bugün ilçemizin ve ülkemizin aydınlık yarınları, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi belediyemizde ağırladık. Başarılı öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, eğitim hayatlarında da üstün başarılar diliyorum. Yetişmesinde büyük emekleri olan başta ailesi olmak üzere öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizim evlatlarımızsınız. Sizinle her platformda gurur duyuyoruz, duymaya da devam edeceğiz. Bizler şuna inanıyoruz, ne ekerseniz onu biçersiniz. Arkadaşlar elbette bilgi sahibi olacağız ama değerlerimizi asla kaybetmeyeceğiz. Değerlerimize sahip çıkmadığımız zaman bir anlam ifade etmez. İnsanlar makamlarla mutlu olmaz, ancak birey insan olduğunun farkına vardığı zaman mutlu olur. Güzel puanlarla güzel bölümlere yerleşeceksiniz. Hükümetimizin inşa ettikleri beş yıldızlı yurtlarda kalacaksınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde gençlerimizin emrine amadeyiz. Tabi ki sizlerden bazı beklentilerimiz vardır. Azimli ve kararlı olun. Kendinize bir hedef belirleyin ve bu hedef doğrultusunda ilerleyin. Bizler sizi ekmek almaya gönderiyoruz ama sizin ne alıp geldiğiniz çok önemli. O yüzden ne alacağınızı bilin. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana hizmet ve yatırımımızda her zaman önceliğimiz gençlerimiz oldu. Gençlik merkezlerimizden tutunda kütüphanelerimize, sportif yatırımlarımızdan tutunda birçok etkinliğe kadar hiçbir şeyden kaçmadık ve taşın altına gövdemizi koyduk. Koymaya da devam edeceğiz. Her yeni güne gençlerimiz için neler yapabiliriz düşüncesi ile merhaba diyoruz. Sizlerde üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenin gerekiyor. Libya’da deniz sınır hattı çizilmesi gerekiyorsa gidip çizmemiz gerekiyor. Çünkü Libya giderse Akdeniz elinizden gider. O yüzden Türkiye’nin aydınları yarınları olarak sizler, bu vatana karşı sorumluluğunuzu yerine getirmekten hiçbir zaman kaçınmamanız gerekiyor. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepiniz bizim göz nurumuzsunuz. Elde ettiğiniz başarılardan dolayı da sizleri, ailenizi, öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Bizden bir isteğiniz olursa kapımız sizlere her daim açıktır” diye konuştu.

Güder, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunarak hediyeler verdi. Başkan Güder, öğrenciler ve aileleri ile hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.