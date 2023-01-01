Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geride bıraktığımız 2022 yılı içerisinde ilçedeki 144 yetim ve öksüz çocuğa sürpriz doğum günü partisi düzenleyerek onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geride bıraktığımız 2022 yılı içerisinde ilçedeki 144 yetim ve öksüz çocuğa sürpriz doğum günü partisi düzenleyerek onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her daim ilçedeki yetim çocukların yanında olmaya ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana ilçedeki birçok yetim ve öksüz çocuğu sevindirmeyi başaran Başkan Güder, son olarak Fuzuli Caddesinde ikamet eden ve iş kazası sonucu babasını kaybeden 9 yaşındaki Irmak Dadak’ın doğum günü olduğu bilgisini aldı. Geride bıraktığımız 2022 yılında ilçedeki 144 yetim ve öksüz çocuğa doğum günü sürprizi hazırlatarak gönülleri fetheden Başkan Güder, 10. yaşına büyük heyecanla girecek olan Irmak Dadak’a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Güder, Irmak için doğum günü pastası hazırlatarak, hediyesiyle birlikte çocuğun evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Güder’i kapıda elinde doğum günü pastasıyla gören Irmak, bu özel sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Yaş günü pastasını Güder ile birlikte kesen Irmak, pastasından ilk ikramı da başkan amcasına yaptı. Duygusal anların yaşandığı doğum günü partisinde hediyesini Başkan Güder’in elinden alan Irmak Dadak, unutulmaz bir gün geçirdiğini ifade ederek başkan amcasına teşekkürlerini iletti.

“Yetim gülerse dünya güler”

Dadak ailesine herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da soran Başkan Güder, “Yetim gülerse dünya güler. Yetimleri sevindirmek Allah’ın rızasını kazanmaktır. Mutlu olduklarını görmek onlardan çok bizi sevindirdi. Allah yüzlerindeki tebessümü daim etsin. Geride bıraktığımız 2022 yılı içerisinde ilçemizdeki 144 yavrumuzu evlerinde ziyaret ettik. Onların doğum gününü kutladık, mutluluklarına ortak olduk. Amacımız bu yavrularımızın kendilerini sahipsiz hissetmemesidir. Bizler her daim sizlerin yanındayız. Bizim başımızın tacısınız. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olurken, yetimlerimizi her zaman ayrı tuttuk. Yetimlerimizin kendini yalnız hissetmemeleri gerekiyor. Anne ve Babası gibi olamayız ama devletimizin şefkatli elini üzerinde hissetmesi güzel bir duygu diye düşünüyorum. Devlet olarak Hükümet olarak Yerel yönetimler olarak sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Irmak kızımız bugün 10 yaşına girdi. Hayırlı yaşlar ve ömürler diliyorum. Kızımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.