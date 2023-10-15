Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gençlik ve Medeniyet Hareketi üyeleriyle bir araya geldi. Güder, 2019 yılından bu yana ilçeye kazandırılan yatırımları anlattı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Rüya düğün salonunda Gençlik Ve Medeniyet Hareketi üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Yaklaşık 300 kişinin katılım sağladığı programda Başkan Güder ilçede yapılan yatırımları anlatarak, “Daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Hiçbir dönemde Battalgazi’ye yapılmayan hizmetleri bu dönemde yaptıklarının altını çizen Başkan Güder, “ İlk günden beri özellikle çevre yolu altında bulunan topluma nasıl bir hizmet sunabiliriz düşüncesiyle gayret sarf ettik. 2019 yılında göreve geldiğimizde Türkiye olarak ekonomik bir ambargoyla karşılaştık. 2020 yılında Elazığ depremi Battalgazi’yi vurdu. İki yıl süreyle pandemiyi yaşadık. Ve sonrasında 6 Şubat depremiyle karşılaştık. Bir çok belediye Battalgazi Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmaların yüzde 25’ini yapmamış. Birçok il bizim yaptığımız çalışmaların çok gerisinde kalmış durumda. 25 bin dönüm alanı imara açtım. Siz bir yeri imara açmazsanız orası gelişmez. Bizim kentsel dönüşümü kesinlikle yapmamız lazım. Orduzu’da Hanımınçiftliği’nde, Göztepe’de, Tandoğan’da, bizim insanımızın olduğu her yerde kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Bir toplumun geleceğini değiştirmek istiyorsanız bunlarla insanlara gitmeniz lazım. Bizim bölgemize doğalgaz vermiyorlardı. Biz trilyonlarca liralık sorumluluğa imza attık. Yeter ki Kaldırım’a, Şanlıkaya’ya, Vaizpınarı’na doğalgaz gitsin dedik. Şehit Fevzi’de kentsel dönüşüm yaptık. Şu anda 700 konuta vatandaşlarımız taşındı. Herkes bizim mahalleye kentsel dönüşüm ne zaman gelecek diye soruyor. Derme Deresi Projesi ile bölgeye değer kattık. İnşallah bunu kısa sürede Eskimalatya yoluna, arkasından Eskimalatya’ya taşıyacağız. Eskimalatya’da çok büyük bir zenginlik var. Eskimalatya’ya gelen insanların meydanda oturduğu bir alan yaptık. Dışarıda olan bir buçuk milyonluk nüfusumuz Malatya’ya geldiğinde alış veriş yapabilecekleri bir yer hazırladık. Hazırlamaya devam ediyoruz. Eskimalatya’daki sanayiyi Eskimalatya-Orduzu arasındaki yere taşıyacağız. Kısa sürede orada sanayi faaliyetleri başlayacak. Battalgazi’de bir araba bozulduğunda neden Sivas yoluna kadar gitsin vatandaşlar, neden burada bir sanayi olmasın, biz bunun mücadelesini verdik. Orduzu ile Eskimalatya arasında 100-150 dükkanın yerleşeceği yerler bakanlık tarafından yapılacak. Dört yıl herhangi bir para ödenmeyecek. Kalan 8 yılda da çok düşük bir faizle insanımıza iş yeri açacağız. Fırıncı bölgesine de bin 900 dönümlük sanayi yapacağız. Çarşı içerisindeki üretim tesislerinin hepsini oraya taşıyacağız. Karakaya barajımız çevresinde çok güzel bir alan ortaya çıkardık. 13 kilometre sahil yolu yaptık. Sahilde yürümek için Ege’ye Akdeniz’e gitmeye gerek yok artık” ifadeleri kullandı.