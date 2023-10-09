Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile beraber Medicana Konteyner kentte depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Medicana Konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi. Konteynerleri gezen Başkan Güder ve Milletvekili Ölmeztoprak depremzede vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinlediler. Ziyarette Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı aracılığıyla hazırlanan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yardım paketleri bırakıldı.

“Biz her zaman sahadayız”

Tüm imkanları depremzedeler için seferber ettiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Biz her zaman sahadayız ve yapılması gerekenleri ivedilikle hallediyoruz.” dedi. Başkan Güder, “Medicana konteyner kentte vatandaşlarımızı dolaşıyoruz, onların ihtiyaçlarını belirliyoruz. Daha önceden belirlemiş olduğumuz ihtiyaçları gidermek için arkadaşlarımız malzemeleri getirdiler dağıtıyorlar. Deprem öncesindeki yaşam koşullarını oluşturmak çok kolay değil ama yerel yönetimler olarak bizler, milletvekillerimiz, devletimiz olarak insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için 6 Şubat’tan beri seferber olmuş bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün Medıcana Konteynerdeyiz. Yarın başka bir konteyner kente olacağız. Biz sürekli Malatya’daki yöneticiler olarak sahadayız. Vatandaşımızın yanındayız. Zaruri ihtiyaçları neyse biz onları gidermeye hazırız. Konteyner Kentlere gittiğimizde tüm vatandaşlarımızı dolaşma şansımız olmuyor. Haliyle bizlere sitem edebiliyorlar ama bilsinler ki biz her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

“Osman başkanımız depremzede kardeşlerimize karşı çok ilgili”

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da, "Battalgazi Belediye başkanımız hakikaten ilgili. Battalgazi Belediyemiz İl teşkilatımız ve Battalgazi İlçe Teşkilatımız ile birlikte çok güzel çalışıyor. Medicana Grup’un kurduğu ve hemşerilerimizin de bu geçiş döneminde ikamet ettikleri konteyner kentimizdeyiz. Vatandaşlarımızı tek tek dinlemeye çalıştık. Hemen hemen bütün sokaklardaki hem talep, istek ve şikâyetleri hem de var olan durumu birlikte oturup istişare ettik. Allah devletimizden razı olsun, devletimiz var olsun, bizler de üzerimize düşen tüm yükümlülüklerle birlikte hareket etmeye çalışıyoruz ve bu sorunları durumları görüp hiç vakit kaybetmeden hepsine bire birde sirayet etmeye de çalışıyoruz. Güzel iş ve işlemler var, hizmetler var. 121 tane konteynerimiz var. Bu 121 konteynerde ikamet eden ailelerimiz var. Özel ilgi ve ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımız var. Onların farklı ihtiyaçları var, bu ihtiyaçlara cevap verilmiş. Tabii hayat devam ettiği sürece biliyorsunuz istekler de devam eder, zaman zaman eksiklikler yaşadıkça bunlar ortaya çıkar. Bunları da biz görüyoruz. 6 Şubat’tın başından bu yana biz bir yardımlaşma değil dayanışma içerisindeyiz. Burayı da diğer konteyner kentlerimizi sıklıkla ziyaret etmeye devam edeceğiz. Bu geçiş dönemini inşallah dayanışma içerisinde hep birlikte geçireceğiz” diye konuştu.