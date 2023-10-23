Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz yıl vefat eden Malatya’nın kanaat önderlerinden Ramazan Keskin için düzenlenen anma programına katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz yıl vefat eden ve 28 Şubat’ın simge isimlerinden olan Malatya’nın kanaat önderlerinden Ramazan Keskin’in Ebuzerler Mescidin de düzenlenen anma programına katıldı.

Kuranı kerim tilavetiyle başlayan programda Ramazan Keskin’in hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Katılımcıların Ramazan Keskin ile ilgili görüşlerini aktardığı programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Özellikle bizim bölgenin insanlarının kişilik şekillenmesinde, hamurunun yoğrulmasında Ramazan hocamın büyük payı var” dedi.

“Ramazan hoca gençliğimiz için iyi bir örnekti”

Başkan Güder, “Bir cami, mescit hareketi başlatmıştı. İyi bir örnekti ve uluslararası arenada ümmet için verdiği mücadele ile tanınmış bir büyüğümüzdü. Bizim toplumumuzu o uyandırdı ve direnişin nasıl olabileceğini kendi yaşantısıyla bizlere örnek oldu. Farklı, önemli görevlerde bulunan insanların hamurunda hocamın katkısı vardır. Bu hamurla, bu bölgenin sesi olmaya devam edeceğiz. Onların bize kazandırmış olduğu karakterle biz toplumumuza yararlı olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gençliğimize sahip çıkmamız lazım”

Programı düzenleyen Gençlik ve Medeniyet Hareketi yöneticilerine teşekkür eden Başkan Güder, “Hocamızın hatıralarını yaşatmamız gerekiyor. Gençlik hareketlerine nasıl destek olabilecekleri hakkında sürekli gayret içindeyiz. Gençlerin doğru yönlenmesi, zamanını kendi geliştirmeye harcaması için çalışmalar yapıyoruz. Şu anda faaliyette olan 5 adet gençlik merkezimiz var. Bundan sonraki dönemde hedefimiz gençlik merkezlerimizin sayısını artırmak. Her mahallede gençliğimizin istifade edebileceği alanları, fiziki mekanları oluşturarak onlara sahip çıkmamız lazım. Bunu devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.