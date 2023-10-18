Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Muhtarlar günü dolayısıyla ilçede bulunan muhtarlarla Kırkgöz Sahil Parkı’nda bir araya geldi. İlçe sınırları içerisinde yer alan 103 mahalle muhtarının davet edildiği program İsrail’in Filistin’e gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenler için kuranı kerim okunarak başladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada ilk olarak İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırı ile başladı. Güder, “Hepimizin çok dua etmesi lazım. Uyumamamız lazım. Yüreklerimiz dağlandı. Masum çocukların, kadınların olduğu yerde bunlar hastane bombalıyorlar. Bunlar insan değil. Filistin hepimizin kanayan yarası. İsrail’in amacı Filistin halkını yok etmek. Ümmet olarak yüksek sesle İsrail’i kınaması lazım, bu yaşananlara tepki göstermesi lazım. Zannetmeyin ki Filistin gidince yarın sıra Türkiye’ye gelmeyecek. Sıra bize gelmeden gerekli tepkiyi vermeliyiz. Allah Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bizim gönlümüz, yüreğim, kalbimiz onlardan yana. Yüreğimiz buruk, gözümüz Filistin’de” İfadelerini kullandı.

Muhtarların gününü kutlayan Başkan Güder, “Biz Battalgazi’nin güzelleşmesi için, muhtarlarımız da kendi mahallelerini güzelleştirmek için mücadele ediyorlar. Son dönemde muhtarlık görevini alan arkadaşlarla zor bir dönemi paylaştık. Bu zor dönemleri beraber alnımızın akıyla atlattık. İlçemize bir çok yatırımı hayata geçirirken bizlerin en büyük destekçisi siz oldunuz. Yatırımlarımızda bölgesel hizmet yapıp bölgeleri kalkındırmayı hedefledik. Önümüzdeki yıllarda da birçok mahallede kentsel dönüşümü ben başlatacağım. İlçemize yeni sanayi alanları kavuşturacağız. Yeniköy’ün karşısındaki bin 200 dönümlük yerimizi ASELSAN’a vermek istiyoruz. ASELSAN, etrafında ürün tedarik edebileceği 40-50 tane fabrika oluşturuyor. Bunu da Malatya’ya kazandırarak şehrin doğusunu batısından daha önemli bir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise yaraların sarılması için üstün gayret gösteren muhtarlara teşekkür ederek başladığı konuşmada Filistin’de yaşanan drama değindi. Kahveci, “İnsanlık tarihinin görmediği bir vahşetle karşılaştık. Herkesin hastanelere sığındığı anda orayı bombalayarak yüzlerce insanı şehit ettiler. saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Terör devleti İsrail’in huzur bulmayacağını biliyoruz, Allah’ın vaadi bu çünkü. Buna sessiz kalanları da Allah’a havale ediyorum. Sizlerin de gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Muhtar dernek başkanları ve muhtarlar da Başkan Güder’e daveti için teşekkür ettiler. Programda muhtarlara hizmetlerinden dolayı plaket de verildi.