Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kızılay Haftası nedeniyle Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Osman Korkut, yönetim kurulu ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle Yeşilçam Sosyal Tesisleri’nde Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Osman Korkut, yönetim kurulu ve çalışanlarıyla bir araya gelerek hem haftalarını kutladı hem de istişarelerde bulundu.

Tüm dünya mazlum ve mağdurlarına Kızılay’ın destek olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hibelerle, desteklerle ayakta olan kurumumuz Türk milletinin hayırseverliğiyle dünyada ciddi bir konumda bulunuyor. 2 yıl önce Almanya’nın bir bölgesinde yaşanan sel felaketinin hala yaralarının sarılmadığını duyuyoruz. Ancak Türkiye’de 11 ili ve yaklaşık olarak 15 milyonluk nüfusumuzu etkileyen deprem sonrasında yaraların sarılması noktasında Kızılay’ımız ciddi bir emek sarf etti. Kimin bir sıkıntısı var ise afetlerde, acil durumlarda oluşan sorunlarda hemen yanımızda bitiveren ve sıkıntılı anımızı atlatmamıza yardımcı olan kuruluşumuzun ayakta kalması için tüm vatandaşlar olarak bu kuruma destek olmamız gerekiyor. Çünkü hepimiz bir gün kan bağışına ve diğer konularda yardımlara ihtiyaç duyabiliriz. Bu süreçte ve hala devam eden çalışmalarından ötürü sayın başkanımız başta olmak üzere yönetim kuruluna ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Bizi hiç yalnız bırakmadılar

Kızılay Haftası nedeniyle kendilerini ağırlayan Başkan Güder’e teşekkür eden Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut, “Her daim Kızılay’ımızın yanında gönüllü ve kurumsal olarak yer alan Belediye Başkanımız ve ekibine deprem sırasında bizi yalnız bırakmadıkları ve her türlü araç gereçlerle bizlere yardımcı oldukları için ayrıca müteşekkiriz. Gıda kolisi ve giyim yardımları konusunda paydaşımız olan Belediye Başkanımız, Hayır Çarşısı’nın sosyal markete dönüştürülmesinde büyük kolaylıklar sağlamıştı. Bugün bizleri unutmadığı için ve misafir ettiği için de ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.