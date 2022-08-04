Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Göztepe Mahallesinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan “Battalgazi Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu”nda gençlerle bir araya gelerek, onlarla birlikte kulaç attı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Göztepe Mahallesinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan “Battalgazi Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu”nda gençlerle bir araya gelerek, onlarla birlikte kulaç attı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Göztepe Mahallesinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan “Battalgazi Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu”nda gençlerle bir araya geldi. 5 bin 752 metrekare alan içerisinde inşa edilen ve içerisinde ofis, duş, giyinme odası, antrenör odası, çocuk oyun alanları, yürüme alanları, teshin merkezi havalandırma tesisat odası, 40 araçlık açık otopark ve mini bir kafenin de bulunduğu Battalgazi Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gençlerle birlikte yüzen Başkan Güder, yüzme sonrası gençlerle uzun uzun sohbet etti. Gençlerin herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını da soran Başkan Güder, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu kısa sürede vatandaşların istifadesine sunacaklarını belirtti.

“Battalgazi’mizi marka ilçe yapıyoruz”

Gençlik ve spor yatırımları ile Battalgazi’deki her bir mahalleye ayrı ayrı dokunduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’yi bir spor ilçesi yapma adına, gençlikte marka ilçe yapma adına Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yüzme havuzlarımızla, spor salonlarımızla, futbol sahamızla, basketbol sahamızla, voleybol sahasıyla ve tenis kortları ile ilçemizdeki her bir mahalleye ayrı ayrı dokunduk, dokunmaya devam edeceğiz. Güzel ve geniş bir tesisimizi daha ilçemiz ile buluşturmanın yanı sıra gençlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bizim tek amacımız, gençlerimizle daha güçlü yarınlara yürümektir. Malatya’mız sıcak bir ilimiz. Çocuklarımızın gençlerimizin havuza ihtiyacı var. Gençlerimiz bu ihtiyacını buradan giderecek ve yeni şampiyonlarımız da bu tesislerimizden yetişecek. Sevdalısı olduğumuz genç nesillerimizin daha güzel vakit geçirebilmesi ve sportif faaliyetleri ilçemizde çoğaltmak için Battalgazi Belediyesi olarak var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.