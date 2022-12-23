Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 7-15 yaş arası çocukların robotik kodlama ve yazılım alanlarında daha iyi eğitim alabilmeleri amacıyla hayata geçirilen Battalgazi Beceri Atölyelerindeki öğrencileri ziyaret etti.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 7-15 yaş arası çocukların robotik kodlama ve yazılım alanlarında daha iyi eğitim alabilmeleri amacıyla hayata geçirilen Battalgazi Beceri Atölyelerindeki öğrencileri ziyaret etti.

Battalgazi Belediyesi tarafından Sosyal Yaşam Merkezi’nde hayata geçirilen ve 7-15 yaş arasındaki genç yeteneklere hizmet veren Battalgazi Beceri Atölyeleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek, kodlamayı öğretmek ve hayal güçlerini üretime dönüştürme becerilerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Üretim becerileri atölyesi, Robotik kodlama atölyesi ve 3B yazıcı atölyelerinde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Battalgazi’de örnek bir projeye imza atıldığını aktaran Orduzu Vaizpınarı İlkokulu Müdürü İbrahim Özen, “Proje bizim ve öğrencilerimizin çok ilgisini çekti. Öğrencilerimizi mutlaka bu atölyelere getirmemiz gerektiğinin farkındaydık. Çokta memnun kaldık. Battalgazi’de böylesine örnek bir projenin hayata geçirildiği bilgisini aldığımız zaman çok heyecanlandık. İstedik ki yavrularımızda gelsin ve teknolojinin geldiği noktayı kendileri görsünler. Bu atölyelerin kurulmasında Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimiz çok büyük kazanımlar elde ediyor”

Atölyelerdeki öğrencilerle yakından ilgilenen ve öğrencilerin bu atölyelerden önemli kazanımlar elde ettiğine dikkat çeken Güder, 21. yüzyılın becerilerine katkıda bulunacak bu atölyelerden geleceğin bilim adamlarının ve teknoloji yıldızlarının yetişeceğinin altını çizdi. Güder, “Battalgazi’mizdeki gençlerimizi geleceğe daha güvenli hazırlama noktasında Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Teknolojinin dünyada yarıştığı, ülkelerin teknoloji ile ön plana çıktığı bu süreçte biz de Battalgazi Belediyesi olarak teknoloji atölyelerini ilçemizdeki öğrencilerimizle buluşturmayı hedefledik. Gençlerimiz yeteneklerini ortaya çıkartsınlar, kendilerini geliştirsinler ve geleceğe daha donanımlı hazırlansınlar diye geçtiğimiz aylarda açmış olduğumuz atölyelerimizi gezdik ve öğrencilerimizle birlikte olduk. Ziyaretimiz esnasında öğrencilerimizde şunu da gördük, hayal gücü yüksek öğrencilerimize çok büyük güven ve atılımcılık gelmiş. Buda bizleri çok ama çok mutlu etti. Öğrencilerimiz, geleceklerine daha emin bakacaklar. Bugün bir Selçuk Bayraktar gerçeği var ve yaptığı işler sayesinde asırlar sonrasında insanlık tarihi Türkiye’den bahsedecek, Selçuk Bayraktar’dan bahsedecek. Battalgazi’mizde de yeni Selçuk Bayraktarlar neden yetişmesin” diye konuştu.