Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, asrın felaketinde iş yerleri hasar gören depremzede esnaflar için ilçede yapılan geçici iş yerlerinin Mayıs ayının ilk haftasında esnaflara teslim edileceğini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Battalgazi’deki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, iş yerleri hasar gören esnaflarında yanında olmayı sürdürüyor. Bir yandan esnafların mağduriyeti kurulan konteyner iş yerleri ile giderilirken diğer yandan da Eskimalatya Mahallesindeki geçici iş yerlerinin startını veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapımı aralıksız olarak devam eden 35 geçici iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Battalgazi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adil Culha ile birlikte çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, iş yerlerinin Mayıs ayının ilk haftasında esnaflara teslim edileceği müjdesini verdi.

“Başkanımız ne gerekiyorsa yaptı”

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha, depremin hemen ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in kendilerini arayarak esnaflar için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdiğini belirterek, “İlk günden bu yana desteklerini bizden hiçbir zaman eksik etmedi. Depremin ardından hasar gören dükkanların yerine geçici iş yerlerinin yapımına başlandı. Başkanımız Osman Güder’de müjdeyi verdi ve Mayıs ayında teslim edilecek. Esnaflarım adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Depremin yaralarını hep birlikte sarıyoruz”

Depremin yaralarını hep birlikte ele ele sardıklarına dikkat çeken Başkan Güder ise esnafların mağduriyetinin giderilmesi adına canla başla çalıştıklarını söyledi. Geçici işyerlerinin son aşamaya geldiğini aktaran Güder, “Depremde dükkanları hasar gören esnaflarımız için yaptırdığımız iş yerlerini 15-20 gün önceden esnaflarımıza daha öncesinde teslim etmeyi düşünüyorduk ama olumsuz hava koşulları bu teslimi geciktirdi. Allah nasip ederse Mayıs ayının ilk haftasında iş yerlerimizi tamamlayarak esnaflarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Esnaflarımız bizim başımızın tacıdır. Burada şuanda 35 dükkan yapılıyor ve bu sayıyı istediğimiz zaman arttırabiliriz. Eskimalatya Meydan Projesi içerisinde de yapımı devam eden 40 dükkanımız var. O dükkanlarda kısa süre içerisinde esnaflarımıza teslim edeceğiz. 80 civarında dükkanımızı bu bölgeye kazandırmış oluyoruz. Depremin hemen ardından Eskimalatya’daki nüfus oranında büyük bir yoğunluk yaşandı. Bu yoğunluğun ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçları karşılamak bizim boynumuzun borcudur. Depremin yaraları hep birlikte hızlı bir şekilde saracağız” diye konuştu.