Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Din Görevlileri Haftası çerçevesinde Battalgazi İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlileriyle bir araya geldi. Başkan Güder, “Din görevlileri olarak sizler toplumun her noktasına dokunan, topluma yön veren insanlarsınız. Sizler toplum için önemlisiniz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Din Görevlileri Haftası çerçevesinde din görevlilerini ağırladı. Battalgazi İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlilerinin katıldığı program Kırkgöz Sahil Parkında gerçekleştirildi. Programa Battalgazi Kaymakam Erkan Savar, bazı Kaymakam Refikleri, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Yeşilyurt İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak ile çok sayıda din görevlisi katıldı. Din görevlilerinin haftasını kutlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Dini ve ahlaki kurallar toplumumuzu ayakta tutan ana maddeler. Sizler de bu kuralları anlatarak toplumumuzun birliğini ve beraberliğini sağlarken İslam dininin doğru anlaşılmasını ve doğru yaşanmasını sağlıyorsunuz. Din görevlilerimiz doğumdan ölüme kadar hayatın içindeler. Bizler için bu denli önemli olan siz din görevlilerinin haftasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"Önemli olan eser bırakmak”

Tüm görevlilerin bulundukları yerlerde iz bırakması gerektiğini ifade eden Başkan Güder, “Hepimiz bu topluma, topluluğa hizmet için devlet ve millet tarafından görevlendirilen bireyleriz. Battalgazi’de yaşayan 307 bin kişinin vebalini, sorumluluğunu taşıdığımın farkında olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsan bir yere gidince orada kendini fark ettirmeli. Önemli olan eser bırakmak. Görevli olduğumuz süre içerisinde oraya neler kazandırabiliriz, geçtiğimiz yeri nasıl güzelleştirebiliriz diyerek yola çıktık" dedi. Zor bir sürecin içerisinde olduklarını da vurgulayan Güder, "Sizler insanların ruhuna dokunarak onların yaralarını sarmaya, bizler ise fiziksel mekanları oluşturarak onların ruhlarına dokunmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanı aynı zamanda müftüdür, kaymakamdır, sağlık ilçe müdürüdür, ilçe milli eğitim müdürüdür her şikayet belediyeye gelir. Her sorun bize gelir. ‘Her bölgeye nasıl bir anlam katabiliriz?’ Çalışmalarımızı bunun üzerine bina ettik. Biz geldiğimizde özellikle durumu olmayan hangi bölgeye nasıl bir hizmet götürebiliriz ki o bölge kalkınsın derdindeydik. O bölgeler kalkınınca insanlarda her türlü gelişimi görebiliyorsunuz. Geçmişte Şehit Fevzi’de bir kız çocuğunun yaşadığı bir olayı duyunca kentsel dönüşümü en öncelikli işimiz haline getirdik. Tekrar seçilirsek tek bir hedefimiz vari. Gettolaşmış bölgelerde kentsel dönüşümü başlatarak insanların yaşam kalitesini yükseltmek. Bununla alakalı çalışmalarımızın hepsini yaptık. İnşallah Malatya’mızda önümüzdeki beş sene daha güzel bir şekilde inşa edilecek” ifadelerini kullandı.

“Din görevlileri bizim uç beylerimiz”

Din Görevlilerinin öneminden bahseden Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar da, “Tüm din görevlilerimizin günlerini tebrik ediyorum. Bizim uç beylerimiz siz din görevlilerisiniz. Mesleğini icra ederken sevap kazanan nadir mesleklerdendir sizinki. Sizler anlattıkça toplum düzelir, toplum dinini yaşar. Hepinize teşekkür ediyorum. “Başkan beye de yaptıkları ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Yeni yapmış oldukları Kırkgöz Sahil Parkı projesini de görme imkanımız oldu. Gerçekten güzel hizmetler yapıyorlar. Kurumlarımız arasında güzel bir ahenk var. İlçemiz için elimizden geldiğince gayret sarf ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“En ücra yerlerde bile din görevlilerimiz var”

İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise toplumu dini konularda aydınlatmanın yanı sıra inanç, ibadet ve ahlak hususunda rehberlik etme göreviyle en ücra yerlerde hizmet sunmaya gayret ettiklerini belirterek, "Peygamberliğin bir mesleğini icra ediyoruz. Yapmış olduğumuz mesleğin görevi özellikle cami hizmeti olan kısımda her boyutuyla halkın gözünün önünde yapılan bir hizmettir. Namazı kıldırırken, Kuran okurken, vaaz sohbeti yaparken her cümle duyularak ve görülerek yapılır, bire bir temas edilmiş olur. Bu vesileyle din hizmeti yürüten kardeşlerimizle beraber bu hizmeti yürütürken yaş farkı gözetmeksizin doğumdan ölüme bir görev alanı ve genişliğimiz var. Bu vesileyle camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle bizleri bir araya getiren Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.