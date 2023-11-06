Battalgazi Belediyesi tarafından depremzede çocukların keyifli zaman geçirmesi için konteyner kentlerde düzenlenen ‘Battalgazi’de Çocuk Şenlikleri” programı Acıbadem Konteyner Kentte devam etti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çocuklarla bir araya gelerek eğlencelerine ortak oldu.

Asrın felaketi sonrasında depremzede çocukları hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve ihtiyaçların karşılanmasının yanında aynı zamanda psikososyal destek sağlamak amacıyla çocukların yanında olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’de Çocuk Şenlikleri” programı kapsamında, Göztepe Mahallesi’nde yer alan Acıbadem Konteyner Kentte çocuklarla bir araya geldi. Konteyner kentlerde çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için düzenlenen ve çocukların çeşitli oyunlar oynayarak orta oyunlar ve gösterilerle keyifli bir akşam geçirdiği programda Başkan Güder de çocukların bu anlarına eşlik etti.

“Yaralar kısa süre içerisinde sarılacak”

Depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bizler hepimiz asrın felaketini yaşadık ve ilimiz ciddi anlamda zarar gördü. Kısa süre içerisinde yaraların sarılması için çalışmalar yapıyoruz. Bu sürede konteyner kentte kalan insanımızı da yalnız bırakmayacağız. Sürekli sizlerle bir araya geliyoruz. Sorun ve sıkıntılarınızı çözmek için gayret edeceğiz. Konutların da yapımları bir yandan devam ediyor. Önümüzdeki ay içerisinde yaklaşık bin konutumuz hazır hale gelecek. Konteynerlerde kalan vatandaşlarımızın bir kısmını kalıcı konutlara alacağız. Dışarıda kalan bir vatandaşımız olmayacak. Ne ihtiyacınız varsa bugüne kadar karşıladık bundan sonra da karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

“Hepinizi güzel ve modern konutlara yerleştireceğiz”

Belediye olarak da kentsel dönüşüme öncülük ettiklerini ifade eden Başkan Güder, “Bundan sonra kentsel dönüşüm için daha çok mücadele edeceğiz. Yaklaşık bir buçuk ay önce Şehit Fevzi bölgesindeki vatandaşlarımıza evlerini teslim ettik. Eski yapıların olduğu mahallemiz daha güvenli ve modern bir hale geldi. Şimdi de belediye olarak dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak 400 sosyal konutun temelini attık. Binalarımızı kısa süre içerisinde bitireceğiz ve teslimini yapacağız. Biz bunlarla da kalmayacağız. Bundan sonraki süreçte her mahallede özellikle ev sahibi olmayan vatandaşlarımız için hızlı şekilde konutları yapacağız. Hepinizi güzel ve modern konutlarınıza yerleştireceğiz” diye konuştu.