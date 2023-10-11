Battalgazi Belediyesi tarafından Tandoğan Konteyner Kentte “Battalgazi’de Çocuk Şenlikleri” programı düzenlendi. Çocuklarla bir araya gelip eğlencelerine ortak olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder etkinlik öncesinde de konteyner kentte kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

Meydana gelen deprem sonrasında depremzede çocuklara psikososyal destek olması için konteynerlerde çeşitli etkinlikler düzenleyen Battalgazi Belediyesi, Tandoğan Mahallesi’nde yer alan Tandoğan Konteyner Kentte “Battalgazi’de Çocuk Şenlikleri” programı düzenledi. Her hafta farklı bir konteyner kentte düzenlenen program kapsamında çocuklar çeşitli oyunlar oynarken, orta oyunlar ve gösterilerle keyifli anlar yaşadı.

“Her zaman sizlerin yanında olacağız”

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çocuklarla eğlenceli zaman geçirirken konteynerleri de ziyaret etti. Aileleri dinleyen ve sohbet eden Başkan Güder, “Biz depremzedeleri yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız” dedi. Özellikle çocukları düşünerek programlar düzenlediklerini ifade eden Başkan Güder, “Çocuklar her zaman bizim önceliğimiz. Çocuk gülerse dünya güler. Bu nedenle de çocukların gülmesini istiyoruz. Biz belli aralıklarda farklı konteynerlerde programlar düzenliyoruz. Burada çocuklarımız eğleniyor. Çocuklar eğlenirken sizleri de unutmuyoruz. Sizler için de müzik söyleşileri hazırladık. Konteyner kent sakinleri olarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizler evlerinize taşınana kadar psikodestek sunmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Şehrin ışıklarının yanmasını istiyoruz”

Başkan Güder, “Battalgazi bölgesinde 10 bin civarında konteynerimiz var. Fırsat buldukça bu konteynerlerimize uğruyoruz, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, onların dertlerini, problemlerini dinliyoruz ve bu dertlerine derman olmak, problemlerini çözmek için gayret sarf ediyoruz. Battalgazi’de 63 bin tane evimiz, konutumuz hasarlı. Depremler devam ederken korkuya paniğe neden oluyor ama az hasarlı binalara girilmesini istiyoruz. Şehirde lambaların yanması gerekiyor. Yılsonuna kadar evlerimizin bir kısmı teslim edilecek. Biz sürekli sizleri ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bizim planlama yapmamız lazım, çarşıyı yeniden yapmamız lazım, evler yapılırken bizim onları takip etmemiz gerekiyor. Altyapıları yapmamız lazım, sizin rahatlıkla su içmenizi sağlamamız lazım. Ve sizin zaruri olarak ne ihtiyacınız varsa bu ihtiyaçlarınızı görmek için sürekli çalışıyoruz, çabalıyoruz, çaba sarf ediyoruz. 10 bin tane konteyner kentimiz var ve her konteynere gitme ihtimalimiz olmuyor. Ama görevlilerden o konteynerlerde ne ihtiyaç varsa onları alıyoruz ve çözmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Deprem bölgesinde, depremden etkilenmiş olan her bir bireyin ihtiyacı neyse oradaki görevliler bunları gidermek zorundalar” ifadelerini kullandı.