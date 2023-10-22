Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile beraber konteyner çarşıdaki esnafları ziyaret ederek, çarşı merkezinde yapılan çalışmaları inceledi. Başkan Güder, “Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak Malatya’da ticaret yeniden canlanacak” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile beraber Eskimalatya yolu üzerinde bulunan konteyner çarşıda esnaf ziyareti yaparak esnaflar sohbet etti. Başkan Güder ve Milletvekili Tüfenkci esnafların taleplerini dinleyerek bol kazançlar diledi.

Başkan Güder ve Milletvekili Tüfenkci, daha sonra yerinde dönüşümün yapılacağı çarşı merkezi için atılan temellerin bulunduğu noktada yapılan çalışmaları inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Güder, “İnşallah çalışmalar kısa bir süre içerisinde sonuçlanacak” dedi.

Başkan Güder, “Bakanımızla beraber gecen haftalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızı ziyaret etmiştik. Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın talimatları doğrultusunda burada çalışmalar başlamış oldu. Bakanımız Bülent Tüfenkçi ile beraber burada incelemelerde yapıyoruz. Tabi Malatya da şöyle bir algı var 6 ay geçti 8 ay geçti hala bir çalışma yapılmadı. Proje ve etüt çalışmaları birkaç kez çalışıldı sonrasında nihai karar yaklaşık 15-20 gün önce verildi. Burada çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. İnşallah kısa sürede bu çalışmalar sonuçlanacak Malatyalılar müsterih olsunlar. Gerek vekillerimiz gerek biz belediye başkanları olarak bakanlarımızı sürekli Malatya’nın dönüşümü noktasında rahatsız ediyoruz. Sayın vekillerimiz ve bakanımızla Ankara da bunun takipçisi. İnşallah kısa sürede bu yapılar yapılıp vatandaşlarımız özelikle ticarethane noktasında dükkanlarına kavuşmuş olacaklar. Emeği geçen başta bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Büyük bir felaket yaşadık. Depremde özelikle şehir merkezindeki bütün ticaret hanelerimiz, dükkanlarımız ağır hasarlı ve yıkıldı. Enkazları ilk günden itibaren kaldırıldı. Temelleri vardı şimdi temellerinin de kaldırılmasının ihalesi yapıldı. Bir yandan temeller kazılırken zemin inşaata hazır hale getiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza geçtiğimiz günlerde belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle yapmış olduğumuz toplantıda ticaret hanelerin bir an önce başlatılması kararı almıştı ve bakanımızda orada bir müteahhit firmaya gerekli talimatları ve sözleşmeleri yapma noktasında talimat verilmişti. Şimdi görüyoruz ki o firma gelerek burada çalışmalarına başlamış ilk etapta yapılacak 5 blokla beraber etap etap yapımları devam edecek. İnşallah hızlı bir şekilde de ilk etabı yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın belediye başkanlarımız sürekli halkın içerisinde bizler her hafta sonu bütün vekillilerimizle Malatya’dayız. Vatandaşlarımızın içerisindeyiz, kırsal mahalledeyiz, sürekli sahadayız. Dolayısıyla Malatya’nın sorunlarını çözme noktasında gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.