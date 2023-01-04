Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, meclis toplantısında, “Allah bizlere Battalgazi’miz için hayırlı kararlar almamızı nasip etsin” dedi.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, meclis toplantısında, “Allah bizlere Battalgazi’miz için hayırlı kararlar almamızı nasip etsin” dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı Olağan toplantısının 1.birleşim 1.oturumuyla 2023 yılı çalışmalarına başlarken, toplantıda 21 gündem maddesi görüşüldü. Yılın ilk toplantısında ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ve komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı. Battalgazi Belediye Meclisi, 2023 yılının ilk olağan toplantısını Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu’nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce 2023 yılının tüm dünyaya sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “2022 yılını geride bıraktık ve 2023 yılının ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyoruz. Allah bizlere Battalgazi’miz için hayırlı kararlar almamızı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Toplam 21 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyona havale edildi.

“Aziz milletimizin başı sağ olsun”

Konya-Adana yolu üzerinde kaza yapan askeri araçta Şehit olan Piyade Er Halil Seltan ve Malatyalı Astsubay Harun Uğur için baş sağlığı dileyen Güder, “Konya- Adana Karayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu Piyade Er Halil Seltan ve Malatyalı Astsubay Harun Uğur şehit olmuştur. Malatyalı olan ve ailesi Zafer Mahallesinde oturan Şehit Astsubay Harun Uğur’un 29 yaşında evli ve eşinin ise 1 aylık hamile olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ise sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı Olağan toplantısı 2.birleşimin 1.oturumu için 9 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’te Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek.