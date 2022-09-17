Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hayata geçirilen hizmet ve yatırımları yerinde inceleyen AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Mahalle Başkanlarıyla çay sohbeti gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hayata geçirilen hizmet ve yatırımları yerinde inceleyen AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Mahalle Başkanlarıyla çay sohbeti gerçekleştirdi.

AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Mahalle Başkanları, Battalgazi’ye hayata geçirilen hizmet ve yatırımları yerinde inceledi. Mahalle Başkanları, gezi sonunda Güder ile Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta çay sohbeti gerçekleşti. Teşkilat mensuplarının yoğun katılımı ile gerçekleşen buluşmada kendisine yönetilen soruları da cevaplayan Başkan Güder, hizmet aşkıyla çıktıkları bu kutlu yolda, “Millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam mottosuyla hareket ediyoruz” dedi.

“Takdire şayan çalışmalar yapılmış”

AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç yaptığı konuşmada, “Bugün Battalgazi Belediyemizin yatırım ve hizmetlerini he beraber yerinde gördük. Hepimizin takdirini kazanan yatırımlar hayata geçirilmiş. Hizmetlerinden dolayı Osman Güder başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Hizmetleri sahada anlatmalıyız”

Yapılan hizmet ve yatırımlarla Battalgazi’nin tercih edilen ilçeler arasında yer aldığına dikkat çeken AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, göreve geldiği günden itibaren ilçeyi güzelleştiren ve geliştiren çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapılan bu hizmetler ile Battalgazi’miz tercih edilen ilçeler arasında yer alıyor. Bizlerde teşkilat mensupları olarak yerinde gördüğümüz bu hizmetleri sahada anlatmalıyız. Bunları anlatmazsak teşkilat ruhu eksik kalır. AK Partimizin daha ileriye gitmesi için üzerimize düşen sorumluluk büyük” dedi.

“Başkanımızın hizmetleri büyük”

Kale Belediye Başkanı Murat Koca ise, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte Battalgazi ilçemiz yeni bir çehreye kavuştu. Yaptığı çalışmalar ve hizmetler büyük. Her kesimden de büyük takdir topluyor. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah 2023 yolunda hep beraber emin adımlarla zafere ulaşacağız” şeklinde konuştu.

“İz bırakan çalışmalara imza attık”

Daha yaşanabilir Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlama noktasında derslerine iyi çalıştıklarını vurgulayan Başkan Güder, “Öncelikle AK Parti teşkilatının kıymetli temsilcileri ve mahalle başkanlarımızla bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. AK Parti kökleri çok eskiye dayanan bir hareket. 2001 yılında AK Parti’de yola çıktığımız zaman hiçbir menfaat gözetmeden bu yola girdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ve milletimizin teveccühü ile Battalgazi belediye başkanlığı görevi bizlere verildi. ‘İlçemize en iyi ve güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur’ dedik ve bu kutlu yola çıktık. İlçemizin sorunlarını biliyorduk ve dersimize iyi çalışmıştık. İlçemizin önündeki engelleri bir bir ortadan kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz. İlçemizde iz bırakan çalışmalara imza attık. Şunun özellikle bilinmesini istiyorum. İllere yapılan yatırımları, bizler ilçemize kazandırdık. Bu yatırımları yaparken de hiç bir zaman israf etmedik. Bu hizmet ve yatırımlarımızdaki amacımız bölgemizdeki insanların yaşam kalitesini, yaşam konforunu yükseltmek için elimizden gelen hizmeti en iyi şekilde onlara sunmaktır. Bugün AK Parti teşkilatımızın değerli mensupları da bu iz bırakan çalışmaları yerinde gördü. Özellikle mahalle başkanlarımızın bu çalışmaları çevrenizdekilere anlatması gerek. Battalgazi Belediyesi’nin kapıları ve hizmet alanları tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır. Battalgazi’mize en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.