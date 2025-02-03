TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi olarak kuruluşunun 40’ıncı yılında göklere imzasını atıyor.

Kurulduğu 1985 yılından bugüne Türkiye havacılık tarihine pek çok ilki ve rekoru kazandıran TEI, küresel havacılığın kritik parça üretim üssü ve dünya havacılığının bakım, onarım, revizyon merkezi olmaya devam ediyor. Dünyanın en çok tercih edilen havacılık motorlarına ürettiği parçalar, küresel havacılığa sunduğu bakım hizmetleri ve Türkiye’nin millî havacılık platformlarını göklerle buluşturan motorları ile TEI, 40’ıncı kuruluş yılını kutluyor. 40 yıllık deneyimiyle yeni rekorlar ve yeni başarılar için çalışan Gücün Kaynağı TEI, yüksek teknoloji ürünleriyle ülke ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürüyor. Kutlamalar kapsamında hafta boyunca farklı etkinlikler düzenlenirken 2024 yılının değerlendirildiği Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı da gerçekleştirildi. Sosyal sorumluluk alanında her yıl dönümünde gelenekselleşen ’sevgi bohçası’ etkinliğiyle TEI, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayata gözlerini açan bebeklere ve annelerine 40’ıncı yıla özel 40 adet sevgi bohçasını ulaştırdı. Sevgi bohçaları yeni doğan bebeklerin ve annelerinin öncelikli olarak hijyen, giyim eşyası gibi temel ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.