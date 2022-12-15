Bağımsız anaokullarında 292, ilkokulları bünyesindeki anasınıflarında 243 olmak üzere toplamda 553 öğrencinin okul öncesi sınıflarında eğitim gördüğünü ifade eden Sevinç, okulları ziyaret ederek devamlılığı sağlayacaklarını söyledi.

Güçlükonak İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerif Sevinç, Proje çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde bu sene 5 yaş grubunda okul öncesinde okullaşma oranının yüzde 100 artış kaydettiklerini söyledi.

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Şırnak’ın Güçlükonak İlçesinde "Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde 5 yaş okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 100 artırıldı. Güçlükonak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde eğitim seferberliği ile vatandaşlar eğitime yönelmesiyle okullaşma oranında yüzde 100 artışı yakaladı.

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