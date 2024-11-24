Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Akçakuşak köyünde, 2025 yılında hayata geçirilecek "Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi" kapsamında yer tespit çalışmaları yapıldı.

Güçlükonak’ın Akçakuşak köyünde, 2025 yılında yapılması planlanan "Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi" kapsamında, mera teknik ekibi tarafından yer tespit çalışması gerçekleştirildi.

Proje için yapılan çalışmalara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, köy muhtarı ve yerel yetkililer katıldı. Yer tespit çalışmalarında, köy meralarının ıslahı ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmalar hakkında köy muhtarı ve köylüler proje hakkında bilgilendirildi.