Manisa İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde yapılan ’Güçlü kadın güçlü toplum’ projesinin tanıtımı yapıldı. Projede Yuntdağı’nın 4 mahallesinde ikamet eden çalışmayan ve okumayan 20-40 yaş arasındaki 80 kadına temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimi verilecek.

Manisa Kadın İçin Girişim Derneğinin yazdığı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen ’Güçlü kadın güçlü toplum’ projesinde Manisa Yuntdağı Pelitalan, Sarma, Üçpınar ve Maldan köylerinde ikamet eden 20-40 yaş arası ne işte ne okulda olan toplam 80 kadın, Manisa AFAD ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğünden görevlendirilecek uzman eğitmenler ile proje bütçesinden alınan maketler ve proje eğitim materyalleri ile köylerde temel ilk yardım ve afet bilinci hakkında eğitimler alacak. Eğitimden başarılı olanlarla ilk bahar aylarında Manisa Ortaköy’de bir mini tatbikat yapılacak ve öğrenilen bilgiler davranışa dönüşmesi sağlanacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından alanında uzman akademisyen tarafından Yuntdağı Davutlar köyünde açık alanda toplamda eğitim alan 80 kadına aile içi iletişim konusunda seminer verilecek ve seminer sonunda açık hava sineması yapılması planlanıyor. Yunusemre Kaymakamlığının da destek verdiği projede kurumlar arası iş birliği ve proje kültürü oluşturularak vatandaşların sağlık okuryazarlıklarına katkı sağlanması planlanıyor.

"Projeler üretmeye ve projelere destek vermeye devam edeceğiz"

Proje hakkında bilgiler veren Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, "Manisa İl Sağlık Müdürlüğü olarak Manisalı vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunarken aynı zamanda hizmet kalitesini arttırmaya yönelik ulusal ve uluslararası projeler üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığına katkı sağlamak adına; Manisa Kadın İçin Girişim Derneğinin sunduğu bu projeyle, Manisa Yunusemre Kaymakamlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Manisa AFAD Müdürlüğü ile bu projede buluştuk. Amacımız fiziki yapısı gereği Manisa merkeze uzaklığı ve dağlık yerleşkesi sebebiyle dezavantajlı durumda olan Yuntdağı köylerine her fırsatta sağlık okuryazarlığına katkı sağlamaya devam etmek. İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2021 yılında tüm köy muhtarlarımıza 4 farklı lokasyonda toplayarak temel ilk yardım eğitimi verdik. 2022 yılında Yuntdağı köylerindeki imamları Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Manisa Yunusemre Belediyesi iş birliği ile uygulamalı temel ilk yardım eğitimi verilmiş olup eğitim sonunda her köye ilk yardım çantası verilmiştir. 11 ay sürecek bu projemizde de yine Yuntdağı’ndaki bu sefer ne işte ne okulda olan 20-40 yaş arası kadınlarımıza UMKE ekiplerimiz ve Manisa AFAD Müdürlüğü ile birlikte 4 farklı köyde ikamet eden kadınlarımıza temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimi verilecektir. Eğitim alan kadınlardan seçilen gönüllü guruba 2025 bahar aylarında Ortaköy’de tatbikat yaptırılacak ve öğrendiklerini pekiştirme imkânı sağlanacaktır. Son faaliyette Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi desteği ile 4 köydeki eğitim alan 80 kadına Davutlar Mahallesinde aile içi iletişim semineri ve açık hava sineması faaliyeti ile projemiz sona erecektir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak farklı kurum kuruluşlar ile Manisa halkı için projeler üretmeye ve yapılan projelere destek olmaya devam edeceğiz." dedi.