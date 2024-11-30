Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hayata geçirdiği projelerle kadınların hayatın her alanında var olması ve güçlenmesi için çalışıyor.

ADANA(İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın açılışını yaptığı Atakent Danışma Merkezi ile kadınlar, sosyal, psikolojik, hukuksal alanlarda desteklenecek, “Güçlü Kadın Güçlü Adana” inşa edilmesine önemli katkı sağlanacak.

Kentin dört bir yanına ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet götürmeyi sürdüren Başkan Zeydan Karalar, kadınların hayata eşit katılımı, güçlenmesi ve bilinçlenmesi için dev hizmetlere imza atıyor.

Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde, Atakent Kadın Merkezi’nin açılışını yapan Başkan Zeydan Karalar’ı alanı hınca hınç dolduran mahalle sakinleri karşıladı. Gördüğü ilgi ve sevgi ile “Adana seninle gurur duyuyor” sloganları karşısında Başkan Zeydan Karalar, “Asıl sizler benim gururumsunuz” dedi. Açılışa, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, siyasiler, mahalle sakinleri ve çok sayıda kadın katıldı.