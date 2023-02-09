Mersin Ticaret İl Müdürü Güçlü, fahiş fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerinin devam ettiği ile ilgili açıklama yaptı.

Mersin Ticaret İl Müdürü Hüseyin Güçlü’nün sosyal medya hesanbından yaptığı açıklamada; “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ilimizi etkileyen üzücü deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığı iddiaları kamuoyuna yansımaktadır.

Bu kapsamda deprem sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelere (ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı-bere-eldiven, tuvalet kâğıdı vb.) yönelik olarak perakende satış yerlerinde mevzuatlarımıza uygun olarak fahiş fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimiz Mersin genelinde belediye zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü personellerimiz tarafından yoğun bir şekilde devam etmektedir.” dedi