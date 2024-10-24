SASKİ, su kayıpları ile mücadele çerçevesinde şehrin muhtelif noktalarını güçlü altyapı ile buluşturuyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde devam eden çalışmalar çerçevesinde bölgeye 2 bin metreküplük depodan içme suyu temin eden hatlar yenileniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hat yenileme çalışmaları ile güçlü altyapı ağını şehrin farklı noktalarıyla buluşturmaya devam ediyor. Pamukova Cumhuriyet Mahallesi’ne 2 bin metreküplük depodan içme suyu temin eden hat ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı yenileniyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Su stresinin her geçen gün artması su kayıplarını önlemek için hayata geçirdiğimiz çalışmaları daha değerli kılıyor. Cumhuriyet Mahallesi’ne uzun yıllar boyunca hizmet eden 600 metrelik içme suyu hattı ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde güçlü hale gelecek. Böylelikle kaliteli içme suyumuz abonelerimizin musluklarına kesintisiz şekilde ulaşacak” ifadeleri kullanıldı.