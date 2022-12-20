DÜZCE (İHA) – Düzce’de Çakırlar İlkokulu ve Ortaokulu’nda başlatılan güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Çakırlar İlkokulu ve Ortaokulu’nda başlatılan güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların depreme dayanıklı olabilmesi için yaz aylarında bazı okullar boşaltılmış ve güçlendirme çalışmaları başlatılmıştı. Düzce İl Özel idaresince yapılan çalışmalar çerçevesinde, kent merkezinde bulunan 13 farklı okulda güçlendirme çalışmaları yapılmaya başlanmıştı. Bazı okullarda yapılan güçlendirmeler yeni eğitim öğretim dönemine yetişmemiş, öğrenciler farklı okullarda eğitimine devam etmek zorunda kalmıştı. Bunlardan birisi ise Çakırlar İlkokulu ve Ortaokuluydu. Okulda yapılan güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler okula döndü.