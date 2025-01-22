Antalya’da gübre yüklü kamyonun kavşakta çarptığı otomobili metrelerce sürükledikten sonra üzerine devrildiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobilde sıkışıp ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin K. yönetimindeki 15 EH 517 plakalı gübre taşıyan kamyon, kavşakta Gülşen Saygın’ın kullandığı 07 MKB 45 plakalı Dacia marka otomobille çarpıştı, ardından devrilip park halindeki 07 AU 0336 plakalı VS 18 hat numaralı belediye otobüsüne de çarptı.

Otomobilde sıkışan kadın yarım saatlik operasyonla dışarı çıkarıldı

Otomobilin içinde sıkışan 44 yaşındaki sürücü Gülşen Saygın için çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Gülşen Saygın’ı sıkıştığı araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarma çalışmaları sırasında olayı gören bazı vatandaşların üzüldüğü gözlendi.

Kamyon sürücüsü Şahin K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonun taşıdığı gübre yola saçılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

Hastanede kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Gülşen Saygın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ışıklı kavşakta ilerleyen otomobilin tam geçtiği sırada sol tarafından korna basarak süratle gelen kamyonun çarpışması ve devrilip otomobili metrelerce sürüklemesi yer aldı.