Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal kalkınmaya yönelik hayata geçirilen ‘Tek Yıllık Bitki Üreticilerine Kimyasal Gübre Desteği Projesi’nde il genelinde 4 bin 877 üretici gübre desteğinden faydalandı. 10 milyon 625 bin 100 TL’lik bedelle tedarik edilen 1.000 ton Nitropower 33 gübre, 2023 yılı üretim sezonu başında Manisa’nın bereketli ovalarına serpilerek, üreticiye can suyu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal kalkınmaya yönelik hayata geçirilen ‘Tek Yıllık Bitki Üreticilerine Kimyasal Gübre Desteği Projesi’nde il genelinde 4 bin 877 üretici gübre desteğinden faydalandı. 10 milyon 625 bin 100 TL’lik bedelle tedarik edilen 1.000 ton Nitropower 33 gübre, 2023 yılı üretim sezonu başında Manisa’nın bereketli ovalarına serpilerek, üreticiye can suyu oldu.

Pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklar ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tarımsal üretim ve temel gıda tedariki zinciri üzerinde baskı oluşturması nedeniyle harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik desteklerine 17 ilçede üreticilere gübre desteğiyle devam etti. ‘Tek Yıllık Bitki Üreticilerine Kimyasal Gübre Desteği Projesi’nden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ve 30 dönümden az arazi varlığına sahip, tek yıllık bitki veya yem bitkisi üreten küçük üreticiler faydalandı. Projede ana gaye olarak özellikle buğday, arpa, çavdar, nohut, fasulye ve mevsim sebzeleri gibi temel gıda maddeleri ile hayvancılık için gerekli yem bitkileri ve diğer tek yıllık bitki yetiştiriciliği yapan, alım gücü düşük olan küçük aile işletmelerinin üretimlerinde verim artışına destek olunması hedeflendi. Buna ek olarak temel gıda maddeleri üretimi ve üretim alanlarındaki azot miktarının arttırılması hedefleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibe desteği ile 1000 ton gübre dağıtılırken, 10 milyon 625 bin 100 liralık bedelle temin edilen yüzde 33 azotlu Nitropower 33 gübreler, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkan Ergün, çiftçilere bereketli hasat temennisinde bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 4 bin 877 üreticinin faydalandığı ‘Tek Yıllık Bitki Üreticilerine Kimyasal Gübre Desteği Projesi’ hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Ergün, “Kırsalda kalkınmanın sağlanması amacıyla projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Pandemi süreci ve hemen yakınlarımızda meydana gelen Rusya ile Ukrayna savaşının oluşturduğu olumsuzlukları göz önüne alarak geçen sene aynı nedenlerde 300 ton destek verdiğimiz üreticilerimize bu sene 1000 ton gübre desteği yapılması için bu projemizi uygulamaya aldık. Geçen yıl ilk etapta buğday üreticisi için tasarladığımız bu projeye, sonrasında hızlı bir reaksiyonla tek yıllık bitki ve yem bitkisi üreten çiftçilerimizi de dahil etmiştik. Bu sene için de yine aynı şartlarda üretim yapan üreticilerimize 10 milyon 625 bin 100 liralık peşin ödeme usulüyle 1000 ton gübreyi tedarik ederek, il genelinde düzenlediğimiz programlarla 4 bin 877 üreticimize ulaştırdık. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketi dolayısıyla bir yandan afet bölgesine desteğimizi sürdürürken, diğer taraftan da hizmetlerimize devam ettik ve gübreleri üreticilerimize ulaştırdık. Mart ayı yağışları ve ekim zamanı öncesinde üreticilerimize teslim ettiğimiz gübrelerin, Manisa’mızın bereketli ovalarına serpilerek toprağa can; çiftçilerimize bereketli hasatlar vermesini temenni ediyorum” dedi.