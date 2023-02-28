Pandemi sürecinde dil öğrenmek için sosyal medya hesabından bir gruba giren edebiyat öğretmeni Recep Özoğul, tanıştığı 12 bin kilometre uzaklıktaki Guatemala vatandaşına İslam dinini anlatıp Diyarbakır’a davet ederek, Müslüman olmasına vesile oldu.

Pandemi sürecinde dil öğrenmek için sosyal medya hesabından bir gruba giren edebiyat öğretmeni Recep Özoğul, tanıştığı 12 bin kilometre uzaklıktaki Guatemala vatandaşına İslam dinini anlatıp Diyarbakır’a davet ederek, Müslüman olmasına vesile oldu.

Diyarbakır’da ikamet eden edebiyat öğretmeni Recep Özoğul, pandemi döneminde dil öğrenmek amacıyla sosyal medya üzerinden dahil olduğu bir grupta "Carla Guadalupe" adlı Guatemala vatandaşıyla tanıştı. Carla’nın İslam dinine ilgisinin olduğunu fark eden Özoğul, daha sonra kendisine Müslümanlığı anlatmaya başladı. Bu zaman zarfında Carla, ilk fırsatta Türkiye’ye gelip Müslümanları daha yakından tanımak istedi. Diyarbakır’ın Sur ilçesine gelerek Ulu Camii Rehberi Yaser Aydın’ın İslam’la ve Müslümanlarla ilgili bilgilendirmelerinin de ardından, Sur İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Müslüman olan Carla, Büşra ismini aldı. Müslüman olduktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Büşra, törende İslam’ın şartları ve imanın şartlarını Sur İlçe Müftüsü İlhan Günay ve Ulu Camii Rehberi Yaser Aydın’ın rehberliğinde öğrendi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Sur İlçe Müftüsü İlhan Günay, Büşra’nın İslam dininin kimsenin kimseden üstün olmadığı bir din olduğunu kabul ederek Müslüman olduğunu söyledi. Günay, “12 bin kilometre öteden gelip, 5. Harem-i Şerif’te Müslüman olan ve Carla Guadalupe ismini terk edip Büşra ismini alan kardeşimizin adına biz çok mutluyuz. Büşra kardeşimizin İslamiyet’i kabul etmesi, Recep Özoğul kardeşimizin vesilesiyle oldu. Recep kardeşimiz, Büşra kardeşimize İslam dininin ne kadar güzel bir din olduğunu, kardeşlik ve uhuvvet dini olduğunu, kimsenin kimseden üstün olmadığını anlatarak, Müslümanlığa ikna etmiştir” dedi.

Büşra’nın Müslümanlık hakkında uzun araştırma yaptığını ifade eden edebiyat öğretmeni Recep Özoğul ise şunları söyledi:

“Pandemi döneminde, sosyal medyada yabancı dilimi geliştirmek için bir gruba girdim. Grupta daha çok Latin Amerika ülkesinden vatandaşlar vardı. Grupta Carla (Büşra) ile tanıştım. Kendisi İslam dini ile ilgili bana çok soru sormaya başladı. Onun bu ilgisini fark edince ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Bu zaman zarfında Büşra’yı ülkemize davet ettim. 2 sene sonra anca gelebildi. Büşra, burada da Müslümanları yakından tanıma fırsatını buldu.”

Büşra’nın Müslüman olmasından sonra mutluluk duyduğunu açıklayan Özoğul, “Büşra Müslüman olmasını isteyince biz de vesile olduk. Müslüman olma boyutunu araştırıp en iyi şekilde nasıl yürütebiliriz diye. Biz de Sur İlçe Müftülüğümüz ile irtibata geçip, kendileri ile gerekli süreci gerçekleştirdik. Büşra’nın Müslüman olmasından sonra çok mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.