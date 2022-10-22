Gemlik Ticaret ve Sanayi odasında yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Hasan Hamaloğlu yönetimi ilçe seçim kurulunda düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar.

Gemlik Ticaret ve Sanayi odasında yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Hasan Hamaloğlu yönetimi ilçe seçim kurulunda düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar.

İlçe Seçim Müdürü Keramettin Yılmaz ve seçim müdürlüğü personeli tarafından karşılanan GTSO heyetine yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Meclis Başkanı Mehmet Anar ve TOBB Genel kurul delegesi Nurcan Akça ve genel sekreter Emre Gemicioğlu da eşlik ettiler.

Hamaloğlu’nun listesinde olan ve yeni yönetimde yer alan Hakan Işıkcı, Alpaslan Ekr, Fatih Ayvaz, Nihat Balkan, Mehmet Akın ve Erkan Kavlak’a ilçe seçim müdürü ve personeli tarafından mazbataları verildi.