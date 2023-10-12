GTR Türkiye 2023 Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı çok uluslu kurumlar, Türkiye’den şirketler, bankacılar, fintech’ler ve yatırımcılar gibi çeşitli katılımcılarla gerçekleştirildi.

Akbank’ın ana sponsor olarak desteklediği ve Türkiye’nin dış ticaret ve ihracat finansmanı alanında önde gelen etkinliklerinden biri olan GTR Türkiye 2023 Konferansı 11 Ekim’de, İstanbul’da gerçekleşti. Konferans, çok uluslu kurumlar, Türkiye’den şirketler, bankacılar, fintech’ler ve yatırımcılar gibi çeşitli katılımcıları bir araya getirerek finans ve ticaret sektörü için önemli bir buluşma noktası oldu. Ayrıca, konferans kapsamında ticaret ve ihracat finansmanına ilişkin güncel gelişmeler sektörün önde gelenleri tarafından masaya yatırıldı.

GTR Türkiye 2023, küresel ticaret trendleri, stratejik finansal öncelikler ve alternatifler, Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlayan fırsatlar, ticaret koridorları ve dijitalleşme gibi konuları ele alan bir dizi etkileyici panele ev sahipliği yaptı. Konferansta Akbanklı liderler de konuşmacı olarak yer alarak bu kritik alandaki Akbank deneyimini paylaştı.

“Müşterilerimizi inovatif ürün ve hizmetlerle desteklemeye devam ediyoruz”

Dış ticaret finansmanında dijitalleşme konusunda güncel gelişmelerin konuşulduğu panelde görüşlerini paylaşan Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Mehtap Yılmaz “Günümüzde hızla değişen ihtiyaçları karşılamak için hızlı, inovatif ödeme ve ticaret çözümlerine ihtiyaç var. Nakit yönetimi ve dış ticaret finansmanı, yapay zeka, blockchain, gibi yeni teknolojilerin uygulanabileceği en iyi alanlardan biri. Bu nedenle bankalar, fintech’ler, şirketler, düzenleyici kurumlar ve ticaret ekosistemindeki ilgili tüm taraflar dış ticaretin finansmanının dijitalleştirilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etmeli. Biz de Akbank olarak dijitalizasyon stratejimiz kapsamında müşterilerimizi inovatif ürün ve hizmetlerle desteklemeye devam ediyoruz” dedi.