Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Moldova Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle “Moldova Ülke Günü” düzenlendi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Moldova Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle “Moldova Ülke Günü” düzenlendi.

Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ve DEİK Türkiye-Moldova İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Serhan Yıldız’ın da katıldığı ülke günü organizasyonunda Moldova ile mevcut ticari ilişkiler değerlendirilirken, potansiyel iş birlikleri ve karşılıklı ticaret hacmini geliştirecek adımlar masaya yatırıldı. Toplantıda bu tür organizasyonların önemini vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep gibi ihracat odaklı büyüme modeline sahip bir ekonomi için uluslararası iş birliği ağları oluşturmanın, yurt dışında satış ofisleri ya da ortaklıklar kurmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Yıldırım, “Bu bağlamda, Gaziantep Ticaret Odası olarak üyelerimizin uluslararası iş ağlarının gelişmesine yönelik birçok proje ve faaliyet gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Son yıllarda yaşanan pandemi ve savaş gibi küresel gelişmeler bize bir şey öğretti. Ya da bildiğimiz bir şeyi hatırlamamızı sağladı diyelim. Öğrendiğimiz ya da hatırladığımız şey şu: Bir işletme, tedarikçi ve müşteri portföyünü çeşitlendirmeli Farklı farklı pazarları keşfetme esnekliğini artırmalı. Moldova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, işbirliklerinin daha da güçlenmesi işte bu esneklik yeteneğinin artması ve gelecek için önemli” dedi.

Konuşmasında Moldova-Gaziantep ticari ilişkilerine de değinen Yıldırım, “2021 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 815 milyon doların üzerindeydi. 2022 yılının Ocak - Ekim dönemine baktığımızda ise ne yazık ki ticaretimiz azalmış. İlk 10 ayda 654 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Türkiye ile Moldova arasındaki ticaretin %9’u Gaziantep’ten geçiyor Moldova ve Gaziantep arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında 76 milyon dolarken, 2022 yılın ilk 10 ayında 46 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Rakamlar da gösteriyor ki ticaret hacmimiz düşüyor. Umarım bugün ticari ve kültürel ilişkilerimizi her iki ülkenin de kalkınmasına hizmet edecek şekilde geliştirmemize vesile olacak bilgi alışverişinde bulunuruz“ şeklinde konuştu.

"Moldova’yı ayağa kaldırırken Gazianteplilerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"

Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ise konuşmasında, Gagavuz Türkü olduğunu ve Moldova’da yaşayan Gagavuz Türklerinin kendisinden de daha iyi Türkçe konuştuklarını ifade ederek, “Gagavuzların kendi meclisi var, özerkliği var 1999 yılında Gagavuzya halkının beni seçmesiyle başkanlık görevi de yaptım. Türkiye’nin bize çok yardımı oldu. O günlerde olduğu gibi bugün de Türkiye hep yanımızda. Pandemi döneminde bize yardım eden ilk ülke de Türkiye oldu. Ben sizlerin huzurunda Türk halkına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Moldova halkının ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini söyleyen Büyükelçi Croitor, “Ben Ankara’da oturarak, resepsiyonlara katılarak ülkeme hizmet edemem. Benim amaçlarım var halkım için. Ülkemin kalkınmasını istiyorum. Bunun için de bir an olsun yerimde durmuyorum. Türk iş insanlarının Moldova’ya gelmesini arzuluyorum. Bizim çok güzel bir ülkemiz var. Sunduğumuz birçok avantaj var. Vergi avantajları, jeopolitik konum, AB üyesi adayı oluşumuz, düşük maliyet gibi Biz Moldova’yı sıfırdan ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de Gazianteplilerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

DEİK Türkiye-Moldova İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Serhan Yıldız ise Türkiye’nin Moldova’ya karşı dış ticaret fazlası veren bir ülke olduğunu ve ihracatçı konumda yer aldıklarını belirterek Türkiye-Moldova ticari ilişkileri hakkında bilgi verdi, bu ilişkileri geliştirmek adına DEİK olarak yürüttükleri faaliyetleri anlattı. GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve GTO üyelerinin katıldığı toplantının devamında ticari fırsatlar ve Moldova ekonomisi hakkında sunumlar gerçekleştirildi, Moldova ile ticaret yapmak isteyen ve hali hazırda ticareti bulunan GTO üyelerinin soruları cevaplandırıldı.