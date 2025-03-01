Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Bayram Sarıca Başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada hayırseverliğiyle tüm şehirce tanınan ve örnek alınan, TBMM Üstün Hizmet Madalyası sahibi Mehmet Tekerlek’i (Tekerlek Mamed) anan GTO Meclis Başkan Yardımcısı Ali Bayram Sarıca, "Toplumun her kesiminden insanın yardımına koşan, ihtiyaç sahiplerini gözeten ve iyilikleriyle anılan Tekerlek Mamed’i maalesef kaybettik. Hayatını adadığı iyilik yolculuğunda, dokunduğu sayısız insanla hafızalarda silinmez izler bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah. Tekerlek Mamed her zaman yaptığı iyiliklerle hatırlanacak" dedi.

"Yerinde Dönüşüm Desteğinde 30 Haziran son başvuru tarihi uzatılmalı"

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, deprem ve afetlere dayanıklı bir şehir inşa etmek için teşviklerin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, Yerinde Dönüşüm Hibe ve Kredi Desteğinden faydalanmak isteyenlerin yapı ruhsatı almaları için son tarih olan 30 Haziran 2025 tarihinin uzatılması gerektiğini söyledi.

Yıldırım konuya ilişkin şu değerlendirmelerde, "Depremin ardından bu kapsamda uygulamaya alınan Yerinde Dönüşüm Hibe ve Kredi Desteği de bu sürecin bir parçasıdır. Ancak bu destek programının uygulamada karşılaşılan bazı aksaklıkları mevcut. Destekten faydalanmak isteyenlerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapı ruhsatı almaları gerekiyor. Ancak uygulamada ruhsat alma süreçlerinin yavaş ilerlediği görülüyor. Bunun başlıca sebepleri de mahkeme ve yıkım süreçlerinin devam etmesi, malikler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle projelerin gecikmesi ve yapı denetim incelemelerinin uzun sürmesi. Bu nedenlerle, belirlenen ruhsat alma süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde, pek çok vatandaş bu destekten faydalanamayacak ve kentsel dönüşüm hedefleri sekteye uğrayacaktır. Yetkililerin bu konuda adım atarak ruhsat alma süresini esnetmesi, depreme dayanıklı şehirler inşa etme hedefimizi güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

"Üretim ve ihracatın büyümeye katkısı beklenen düzeyde değil"

Konuşmasında 2024 büyüme rakamlarına da değinen Yıldırım, "TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı dördüncü çeyrek büyüme rakamlarına göre Türkiye ekonomisi çeyreklik bazda yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 3,2 büyüdü. Bu performansın başlıca kaynağı olarak inşaat, net vergi ve finans sektöründeki büyüme öne çıkarken, üretim ve ihracatın büyümeye katkısının beklenen düzeyde olmadığı gözlemlenmektedir. Ekonomik istikrarın sağlanması, potansiyel büyümemizi yakalayabilmek için tutarlı para politikaları, yapısal reformlar ve yatırımcı güveninin artırılması gerektiğini de bir kez daha tekrarlamak isterim" diye konuştu.